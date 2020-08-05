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Звери

В Лос-Анджелесе усыпили пожилую пару влюблённых львов

Михаил Сысоев
05 августа 2020
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Хуберт и Калиса
Фото: Los Angeles Zoo and Botanical Gardens / Facebook
Даже смерть их не разлучила.

В зоопарке города Лос-Анджелес были усыплены Хуберт и Калиса — пара влюблённых африканских львов, каждому из которых был уже 21 год. В официальном Facebook-аккаунте учреждения сотрудники объяснили принятие столь трудного решения об эвтаназии: у пожилых львов ухудшалось здоровье и их настигали возрастные заболевания, значительно повлиявшие на качество жизни больших кошек.

Директор зоопарка Денис Веррет рассказала, как посетители нередко отмечали, что Калису нельзя увидеть, если рядом нет Хуберта. Эта пара прибыла в учреждение в 2014 году, быстро очаровала всех своей красотой и уникальной связью и стала фантастической частью истории парка.

«Хотя прощание с этой легендарной парой [оказалось] по-настоящему душераздирающим, мы можем утешить себя, зная, что они ушли вместе», – Денис Веррет.

Хуберт и Калиса считались пожилыми, ведь средняя продолжительность жизни африканских львов в зоопарках составляет около 17 лет. В природе эти создания живут 10-14 лет, а в неволе могут дожить до 20.

Сам Хуберт родился в 1999 году в зоопарке Линкольн-Парка (Чикаго) и за свою жизнь успел стать отцом десяти львят. Калису, родившуюся в Вудленд-Парке (Сиэтл) в 1998 году, Хуберт встретил в Лос-Анджелесе, уже в 2014 году.

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