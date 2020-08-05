В Лос-Анджелесе усыпили пожилую пару влюблённых львов

В зоопарке города Лос-Анджелес были усыплены Хуберт и Калиса — пара влюблённых африканских львов, каждому из которых был уже 21 год. В официальном Facebook-аккаунте учреждения сотрудники объяснили принятие столь трудного решения об эвтаназии: у пожилых львов ухудшалось здоровье и их настигали возрастные заболевания, значительно повлиявшие на качество жизни больших кошек.

Директор зоопарка Денис Веррет рассказала, как посетители нередко отмечали, что Калису нельзя увидеть, если рядом нет Хуберта. Эта пара прибыла в учреждение в 2014 году, быстро очаровала всех своей красотой и уникальной связью и стала фантастической частью истории парка.