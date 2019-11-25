В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Dicerorhinus sumatrensis – самый мелкий представитель носороговых. Его высота в холке не превышает 145 сантиметров, а вес колеблется от 600 до 950 килограммов, что для носорогов тоже не так уж много.

Ранее суматранские носороги населяли влажные тропические леса и болота в Ассаме, Бутане, Бангладеш, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, в мире насчитывается не более 100 особей. Разрозненные небольшие субпопуляции суматранских носорогов остались в дебрях индонезийского Калимантана и Суматры. Специалисты подчеркивают, что теперь важно найти их и доставить в заповедники, чтобы сохранить вид и обеспечить оставшимся особям условия для размножения. Однако из-за небольших популяций потенциал к размножению у животных снижен. К тому же суматранские носороги ведут одиночный образ жизни и сходятся только для спаривания, что затрудняет поиск диких особей даже с вертолетов. Запечатлеть их иногда удается только с помощью фотоловушек.

Индонезийское правительство при поддержке природоохранных организаций, включая Национальное географическое общество, запустило проект по восстановлению популяции. Планируется объединить разрозненные стада и расширить программу их разведения в нескольких заповедниках по всей стране.