В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

На малазийском острове Калимантан умерла самка суматранского носорога (Dicerorhinus sumatrensis) по прозвищу Иман. Она страдала от рака. Зоологи надеялись, что животное проживет дольше, но знали, что оно испытывает сильную боль. Она прожила 25 лет.
За последние годы специалистам удавалось несколько раз спасти Иман жизнь, после того, как у нее открывалось кровотечение.
Специалисты пытались спасти популяцию суматранских носорогов в Малайзии. В мае этого года умер последний самец этого вида по имени Там. В 2008 году, когда он был обнаружен с поврежденной ногой на одной из плантаций масличных пальм, его отправили в заповедник Tabin Wildlife Reserve, а после подыскали самцу двух самок. По данным на 2015 год, к тому времени в Малайзии не осталось ни одной особи суматранских носорогов в дикой природе.
Однако даже попытки получить потомство от носорогов в заповеднике с помощью ЭКО не увенчались успехом, а одна из самок вскоре умерла от рака. Теперь, после смерти Тама и Иман, на территории Малайзии совсем не осталось суматранских носорогов – ни в дикой природе, ни под охраной человека.
Malaysia's last Sumatran rhino Iman has died but her memory lives on. pic.twitter.com/Y2v7tcfOw7— Daily Express Sabah (@DailyExpress_MY) November 23, 2019
Dicerorhinus sumatrensis – самый мелкий представитель носороговых. Его высота в холке не превышает 145 сантиметров, а вес колеблется от 600 до 950 килограммов, что для носорогов тоже не так уж много.
Ранее суматранские носороги населяли влажные тропические леса и болота в Ассаме, Бутане, Бангладеш, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, в мире насчитывается не более 100 особей. Разрозненные небольшие субпопуляции суматранских носорогов остались в дебрях индонезийского Калимантана и Суматры. Специалисты подчеркивают, что теперь важно найти их и доставить в заповедники, чтобы сохранить вид и обеспечить оставшимся особям условия для размножения. Однако из-за небольших популяций потенциал к размножению у животных снижен. К тому же суматранские носороги ведут одиночный образ жизни и сходятся только для спаривания, что затрудняет поиск диких особей даже с вертолетов. Запечатлеть их иногда удается только с помощью фотоловушек.
Индонезийское правительство при поддержке природоохранных организаций, включая Национальное географическое общество, запустило проект по восстановлению популяции. Планируется объединить разрозненные стада и расширить программу их разведения в нескольких заповедниках по всей стране.