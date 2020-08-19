В Малайзии хотят клонировать суматранского носорога, который полностью исчез в стране

В ноябре 2019 года на малазийском острове Калимантан умерла самка суматранского носорога (Dicerorhinus sumatrensis) по прозвищу Иман, которая была последним представителем этого вида в стране. Теперь малазийские ученые надеются использовать ткани и клетки Иман и других умерших носорогов, чтобы вернуть популяцию.
Проект, осуществляемый командой Международного исламского университета Малайзии (IIUM), фокусируется на технологии стволовых клеток и экстракорпоральном оплодотворении.
По словам Локмана, ученые взяли клетки трех последних суматранских носорогов Малайзии перед тем, как они скончались, и эти клетки все еще живы. Клетки были собраны из сердец, легких, мозга и почек носорогов.
У ученых есть два возможных подхода. Первый — превратить эти стволовые клетки в яйцеклетку и сперматозоиды, чтобы создать эмбрион, который будет имплантирован суррогатной матери. Суррогатом, скорее всего, будет суматранский носорог из другой страны или носорог другого вида.
Второй метод — взять яйцеклетку суррогатного животного, удалить ядро и соединить его с соматической клеткой суматранского носорога. Этот метод был использован для клонирования овцы Долли в 1996 году. Поскольку стволовые клетки самовоспроизводятся, команда имеет приличный запас и может попробовать разные методы, чтобы определить, какой из них работает лучше всего.
На нынешнем этапе работы команде предстоит проанализировать клетки, чтобы создать геномную базу данных, дифференцировать стволовые клетки и поработать с зоопарками и заповедниками, чтобы найти подходящую суррогатную мать.
Every Sumatran rhino has died in Malaysia. Scientists want to bring them back with cloning technology.https://t.co/Kz8LN6yhdA pic.twitter.com/lOBUfQ6JYG— CNN (@CNN) August 14, 2020
Как сообщают ученые, что-то может пойти не так, и оплодотворение может потерпеть неудачу. Даже в случае успешного оплодотворения, беременность может закончиться неудачей после имплантации эмбриона. Однако исследователей обнадеживают удачные примеры искусственного оплодотворения носорогов в других странах. Так, в прошлом году ученые успешно оплодотворили эмбрионы в пробирке, собранные у двух самок белого носорога из Кении, спермой умерших самцов.
Суматранские носороги, самые мелкие представители носороговых, внесены Всемирным фондом дикой природы в список находящихся под угрозой исчезновения. По оценкам Международного фонда носорогов (IRF), в мире обитает менее 80 особей этого вида.
После смерти Иман IRF объявил этот вид вымершим в дикой природе Малайзии; остальные носороги разбросаны по Индонезии и Таиланду. Ранее суматранские носороги населяли влажные тропические леса и болота в Ассаме, Бутане, Бангладеш, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае.
Популяция суматранских носорогов сильно сократилась из-за браконьерства (цена одного килограмма рогов животного на черном рынке достигает может достигать $30 000), уничтожения мест их обитания, а также из-за одиночного образа жизни носорога, который к тому же неохотно размножается в неволе.