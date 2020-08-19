В Малайзии хотят клонировать суматранского носорога, который полностью исчез в стране

По словам Локмана, ученые взяли клетки трех последних суматранских носорогов Малайзии перед тем, как они скончались, и эти клетки все еще живы. Клетки были собраны из сердец, легких, мозга и почек носорогов.

У ученых есть два возможных подхода. Первый — превратить эти стволовые клетки в яйцеклетку и сперматозоиды, чтобы создать эмбрион, который будет имплантирован суррогатной матери. Суррогатом, скорее всего, будет суматранский носорог из другой страны или носорог другого вида.

Второй метод — взять яйцеклетку суррогатного животного, удалить ядро ​​и соединить его с соматической клеткой суматранского носорога. Этот метод был использован для клонирования овцы Долли в 1996 году. Поскольку стволовые клетки самовоспроизводятся, команда имеет приличный запас и может попробовать разные методы, чтобы определить, какой из них работает лучше всего.

На нынешнем этапе работы команде предстоит проанализировать клетки, чтобы создать геномную базу данных, дифференцировать стволовые клетки и поработать с зоопарками и заповедниками, чтобы найти подходящую суррогатную мать.