В мире не осталось норвежских волков: теперь официально

Волки появились на территории современной Норвегии около 12 тысяч лет назад, когда лед отступил с этих земель. Но примерно к 1970 году хищники исчезли как в Норвегии, так и в соседней Швеции. Причиной упадка популяции, как обычно бывает в таких случаях, стали охота и конфликты с фермерами.

В 1980-х годах волки появились снова, вызвав волну обсуждений: откуда они взялись? В обществе гуляли слухи, что хищников выпустили из зоопарков. Сегодня около 400 волков бродят по приграничным районам между Норвегией и Швецией. В 2016 году норвежский стортинг (парламент) заказал исследование, чтобы определить генетическое происхождение этих хищников.

Ученые во главе с Хансом Стенёйеном, из Университета Норвежского университета науки и технологий (NTNU) провели подробнейший генетический анализ популяции, а также сравнили геном волков с генами собак.