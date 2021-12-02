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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Звери

В мире не осталось норвежских волков: теперь официально

National Geographic Россия
02 декабря 2021
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Фото: NTNU
Хотя стоит отметить, что речь идет не о целом подвиде серых хищников, а об одной популяции – оказалось, что нынешние волки на территории скандинавских стран произошли из Финляндии.

Волки появились на территории современной Норвегии около 12 тысяч лет назад, когда лед отступил с этих земель. Но примерно к 1970 году хищники исчезли как в Норвегии, так и в соседней Швеции. Причиной упадка популяции, как обычно бывает в таких случаях, стали охота и конфликты с фермерами.

В 1980-х годах волки появились снова, вызвав волну обсуждений: откуда они взялись? В обществе гуляли слухи, что хищников выпустили из зоопарков. Сегодня около 400 волков бродят по приграничным районам между Норвегией и Швецией. В 2016 году норвежский стортинг (парламент) заказал исследование, чтобы определить генетическое происхождение этих хищников. 

Ученые во главе с Хансом Стенёйеном, из Университета Норвежского университета науки и технологий (NTNU) провели подробнейший генетический анализ популяции, а также сравнили геном волков с генами собак. 

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Первоначально исследовательская группа располагала генетическими образцами более чем 1800 волков со всего мира, в основном из Европы, но 500 образцов оказались в ненадлежащем состоянии, поэтому ученые использовали около 1300 оставшихся генетических образцов в качестве основы для своих выводов. 

Они выяснили, что нынешние норвежские волки на самом деле происходят от небольшой группы волков из Финляндии, которые, по всей видимости, решили расширить свой ареал. При этом оказалось, что генетически они очень схожи между собой. Это говорит о распространенном инбридинге, делающем эту популяцию чрезвычайно уязвимой, потому что генетические дефекты могут передаваться от одного поколения к другому.

«Мы не обнаружили никаких признаков особых или уникальных генетических приспособлений у норвежско-шведских волков. Это отсутствие разнообразия делает волков уязвимыми перед различными болезнями и наследственными условиями», – Ханс Стенёйен.

В дополнение к образцам волков, исследовательская группа включила генетические образцы 56 различных пород собак, чтобы выяснить, можно ли найти какие-либо общие генетические признаки у собак и норвежско-шведской популяции волков.

Оказалось, что у волков из Норвегии почти нет «собачьих» генов. По словам Стенёйена, эти волки, возможно, наиболее далеки от собак среди всех представителей этого вида во всем мире. 

На вопрос, можно ли добавить генетического разнообразия в нынешнюю норвежско-шведскую популяцию с помощью других волков из зоопарков, Стенёйен ответил, что это возможно, но дорого, сложно и потребует огромных усилий.

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