В Московский зоопарк приехали спасенные детеныши манула

В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в начале сентября приехали два детеныша манула. Все это время они находились на карантине, проходили медицинские обследования и получили необходимые прививки. Сейчас пришло время выпустить их в уличные вольеры.

Осиротевших котят нашли в Мухоршибирском районе на юге Бурятии. Оставлять их одних было нельзя: они не выжили бы. Увозить далеко тоже было рискованно, и представители Росприроднадзора временно разместили их в «живом уголке» Этнографического музея народов Забайкалья в городе Улан-Удэ. Московский зоопарк, заявивший о готовности приютить малышей, оставался на связи с работниками музея. После того, как котята окрепли, их подготовили к транспортировке. Перелет прошел спокойно, животные чувствовали себя хорошо.

Юные самки манула получили свои имена, Алиса и Брунгильда, еще в Улан-Удэ. Сейчас им около 8 месяцев, они абсолютно здоровые и очень активные. В Центре воспроизводства для манулов подготовлены внутренние и уличные вольеры, и внутренние сейчас отапливаются. Привыкшему к суровым погодным условиям манулу обычно это не нужно, но котята раньше жили в теплых помещениях, поэтому зоологи решили подстраховаться.