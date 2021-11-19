В Московский зоопарк приехали спасенные детеныши манула

В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в начале сентября приехали два детеныша манула. Все это время они находились на карантине, проходили медицинские обследования и получили необходимые прививки. Сейчас пришло время выпустить их в уличные вольеры.
Осиротевших котят нашли в Мухоршибирском районе на юге Бурятии. Оставлять их одних было нельзя: они не выжили бы. Увозить далеко тоже было рискованно, и представители Росприроднадзора временно разместили их в «живом уголке» Этнографического музея народов Забайкалья в городе Улан-Удэ. Московский зоопарк, заявивший о готовности приютить малышей, оставался на связи с работниками музея. После того, как котята окрепли, их подготовили к транспортировке. Перелет прошел спокойно, животные чувствовали себя хорошо.
Юные самки манула получили свои имена, Алиса и Брунгильда, еще в Улан-Удэ. Сейчас им около 8 месяцев, они абсолютно здоровые и очень активные. В Центре воспроизводства для манулов подготовлены внутренние и уличные вольеры, и внутренние сейчас отапливаются. Привыкшему к суровым погодным условиям манулу обычно это не нужно, но котята раньше жили в теплых помещениях, поэтому зоологи решили подстраховаться.
В вольерах оборудовано много разноуровневых полок и домиков, и звери с удовольствием их используют. Котята уже питаются «взрослой» едой: им дают морских свинок, перепелок и крыс. Во внутренних вольерах зоопарка установлены скрытые камеры, позволяющие наблюдать за их поведением. Сейчас манулы еще маленькие, но в дальнейшем они должны стать частью программы по разведению редких видов.
У московских специалистов наработан большой опыт размножения манулов в неволе. В 2019 году манул был выбран символом зоопарка: именно здесь впервые в мировой зоопарковой практике удалось добиться его регулярного воспроизводства. Эта задокументированная практика помогла многим отечественным и зарубежным зоологическим организациям в содержании манулов и получении их потомства. С 1975 года в рамках «московской линии манулов» было получено более 140 котят, которые содержались в разных зоопарках мира.
Манул занесен в Международную Красную книгу в категории «близкий к угрожаемому», а также в Красную Книгу России. По данному виду ведется Европейская популяционная программа и Европейская племенная книга, в которых Московский зоопарк принимает самое активное участие.
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