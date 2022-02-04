В московском метро проехалась альпака: видео

И это уже не первая поездка обаятельного Гриши.

Настоящий альпака проехал в электропоезде несколько станций московского метро, хотя правила этого и не разрешают. В пункте 2.10.5. говорится о запрете на провоз зверей и птиц вне клеток или специальных контейнеров.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что сотрудница безопасности метро «пожалела животное и пропустила его с владельцами».

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя: если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно».

Журналистам МК удалось отыскать хозяйку необычного пассажира: дрессировщицу Анну Кранц. Она пояснила, что после того, как возникли технические сложности с автомобилем, экзотическому зверю и его сопровождающим пришлось спускаться в метро. Начальной станцией необычного путешествия стала «Белорусская», и после пересадки на «Краснопресненской» группа доехала до «Баррикадной».

Четырехлетний питомец по кличке Гриша был куплен в Белгородской области. Сейчас он живет с семьей Анны в частном доме в Подмосковье на Новорижском шоссе. Там он может свободно гулять по участку. Поездки на общественном транспорте ему знакомы с полугодовалого возраста, а в метро он едет уже третий раз.

Работая в частном цирке, который возглавляет Анна, альпак не боится общаться с людьми и проявляет дружелюбие. Несмотря на то, что этот представитель семейства верблюдовых живет далеко от естественного ареала (родина этих животных – Южная Америка), его судьба гораздо лучше, чем у британского альпака Джеронимо.