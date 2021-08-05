В Московском зоопарке медведице вылечили клык: фото

В конце мая в Московский зоопарк прибыла медведица, спасенная в Якутии. Она прошла сотни километров вглубь суши, что нехарактерно для этого вида, не могла охотиться в этой местности, сама вышла к людям – ситуация была явно угрожающей для здоровья зверя и для людей.
При осмотре выяснилось, что у нее сломан один из клыков. Причина неясна – медведица могла обломать его об решетку, камень или что-либо еще.
Сначала медведица провела положенное время в карантине. За ней постоянно наблюдали, контролировали состояние здоровья. Когда стало ясно, что с основными показателями все в порядке, а сам зверь адаптировался к новым условиям, было назначено лечение клыка.
28 июля в зоопарк приехала ветврач-стоматолог Наталья Корнилова. Она провела все необходимые процедуры при поддержке ветврачей и зоологов Московского зоопарка. Клык был запломбирован!
Параллельно медведице сделали узи брюшной полости, рентген конечностей, а также взяли кровь на анализ – при каждой анестезии стараются проверить максимум.
Сейчас медведица чувствует себя отлично. Исследования не показали никаких отклонений, ротовая полость в полном порядке. В зоопарке продолжают следить за ее здоровьем – и она в целом не против этого. Комфортно чувствует себя в ходе тренингов, подставляет для ощупывания разные части тела, по сигналу открывает рот, позволяет касаться зубов и т.д.
В вольере белой медведицы поддерживается повышенный уровень гигиены. У нее есть постоянный доступ к бассейну с чистой водой. Медведица получает полный объем высококачественных кормов, обеспечена разнообразными игрушками. С ней работают исключительно опытные высококвалифицированные сотрудники.
Посмотрите, как тигрица щеголяет золотым зубом.