В Московском зоопарке медведице вылечили клык: фото

В конце мая в Московский зоопарк прибыла медведица, спасенная в Якутии. Она прошла сотни километров вглубь суши, что нехарактерно для этого вида, не могла охотиться в этой местности, сама вышла к людям – ситуация была явно угрожающей для здоровья зверя и для людей.

При осмотре выяснилось, что у нее сломан один из клыков. Причина неясна – медведица могла обломать его об решетку, камень или что-либо еще.