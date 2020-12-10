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В Московском зоопарке на свет появились лесные драконы: фото и видео

Московский зоопарк
10 декабря 2020
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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк
Детеныши редких ящериц впервые появились в стенах Зоосада.

Малыши редчайших ящериц – лесных драконов – появились в Московском зоопарке в середине ноября. Другое название этих рептилий — хамелеоновые гоноцефалы. Всего вылупилось шесть детенышей, их пол сотрудники зоопарка определят позже. 

«Это по-настоящему уникальное событие. Нам известен только один случай, когда удалось добиться размножения лесных драконов в неволе. Дело в том, что эти ящерицы требуют много внимания и ухода. Мы постарались создать для них идеальные условия, и, наконец, впервые мы дождались потомства», — рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
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Smithsonian's National Zoo / Flickr Взрослая особь лесного дракона

Чтобы добиться размножения, сотрудники долго экспериментировали, подбирая необходимые условия. Вначале они пытались инкубировать кладки лесных драконов в специальных инкубаторах, создавая идеальные условия по температуре и влажности. Но потомства не было. В этом раз решили оставили кладку в террариуме, где живёт родительская пара ящериц. И через некоторое время появилось четыре малыша, а потом ещё двое.

Хамелеоновый гоноцефал – это вид ящериц из семейства агамовых. Живёт в тропических лесах Юго-Восточной Азии. За необычный внешний вид его назвали лесным драконом. В природе гоноцефалы живут в кронах деревьев и питаются насекомыми, которых удается поймать. В Зоопарке их кормят сверчками, также они получают необходимые витамины.

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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк

У хамелеоновых гоноцефалов могут быть разные цветовые вариации: от светло-коричневого до ярко-зелёного. По мере роста они меняют окраску. При всей своей внешней показываемой агрессии они чувствительны к стрессам. В частности, из-за этого очень редко размножаются в неволе. А в природе их численность совсем невелика.

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