В Московском зоопарке на свет появились лесные драконы: фото и видео

Малыши редчайших ящериц – лесных драконов – появились в Московском зоопарке в середине ноября. Другое название этих рептилий — хамелеоновые гоноцефалы. Всего вылупилось шесть детенышей, их пол сотрудники зоопарка определят позже.
Чтобы добиться размножения, сотрудники долго экспериментировали, подбирая необходимые условия. Вначале они пытались инкубировать кладки лесных драконов в специальных инкубаторах, создавая идеальные условия по температуре и влажности. Но потомства не было. В этом раз решили оставили кладку в террариуме, где живёт родительская пара ящериц. И через некоторое время появилось четыре малыша, а потом ещё двое.
Хамелеоновый гоноцефал – это вид ящериц из семейства агамовых. Живёт в тропических лесах Юго-Восточной Азии. За необычный внешний вид его назвали лесным драконом. В природе гоноцефалы живут в кронах деревьев и питаются насекомыми, которых удается поймать. В Зоопарке их кормят сверчками, также они получают необходимые витамины.
У хамелеоновых гоноцефалов могут быть разные цветовые вариации: от светло-коричневого до ярко-зелёного. По мере роста они меняют окраску. При всей своей внешней показываемой агрессии они чувствительны к стрессам. В частности, из-за этого очень редко размножаются в неволе. А в природе их численность совсем невелика.