В Московском зоопарке на свет появились лесные драконы: фото и видео

Детеныши редких ящериц впервые появились в стенах Зоосада.

Малыши редчайших ящериц – лесных драконов – появились в Московском зоопарке в середине ноября. Другое название этих рептилий — хамелеоновые гоноцефалы. Всего вылупилось шесть детенышей, их пол сотрудники зоопарка определят позже.