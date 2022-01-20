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Звери

В Московском зоопарке наконец уснули еноты

Московский зоопарк
20 января 2022
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Фото: Tambako The Jaguar / Flickr
И енотовидная собака Буба вместе с ними.

В начале января зоологи наконец отметили, что следы появляются в вольере все реже, а его обитатели все больше времени проводят в своих утепленных домиках. Кто-то сам по себе, кто-то совместно, а кто – прямо на енотовидной собаке Бубе.

Однако «следы появляются реже» – весьма относительный признак. Да, еноты в процессе зимования выходят на улицу реже, но все же выходят. В отличие от тушканчиков им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать «режимом энергосбережения».

С эволюционной точки зрения все логично. Тушканчики ложатся спать там, где зимой нередко ничего нет вокруг. Еноты же забираются в какие-то дупла в каком-то лесу, где почти всегда что-то происходит. Поэтому вполне логично иногда проснуться, осмотреться, съесть некую мышь или попить близлежащий снег. 

В прошлом году еноты в Московском зоопарке уснули лишь к середине февраля – теплая зима ввела их в заблуждение. 

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Ранее сотрудники зоопарка сообщали, что еноты достаточно наели за осень благодаря специально разработанной диете. Теперь их кормят один раз в неделю, и как вы можете видеть – они выглядят весьма стройно. Даже Моисей – видный любитель поесть как минимум за двоих.

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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк

Сейчас их рацион состоит из перепелок, орехов и креветок – хорошо насыщающий корм, богатый белком и жирами. Также такие продукты легко разбросать по территории, чтобы еноты могли не только поесть, но и развлечься.

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