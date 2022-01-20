В Московском зоопарке наконец уснули еноты

Однако «следы появляются реже» – весьма относительный признак. Да, еноты в процессе зимования выходят на улицу реже, но все же выходят. В отличие от тушканчиков им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать «режимом энергосбережения».



С эволюционной точки зрения все логично. Тушканчики ложатся спать там, где зимой нередко ничего нет вокруг. Еноты же забираются в какие-то дупла в каком-то лесу, где почти всегда что-то происходит. Поэтому вполне логично иногда проснуться, осмотреться, съесть некую мышь или попить близлежащий снег.

В прошлом году еноты в Московском зоопарке уснули лишь к середине февраля – теплая зима ввела их в заблуждение.