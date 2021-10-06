В Московском зоопарке поселился тигр, которого изъяли у контрабандистов

По результатам генетического исследования выяснилось, что Степан – гибрид амурского и суматранского тигров. После прохождения карантина он был выпущен в уличный вольер и сразу же начал обследовать территорию: все обнюхал, пометил, разломал елку и искупался в бассейне. Оказалось, что Степан очень любит плавать: в первую же свою прогулку он перенес в бассейн все предметы, разнообразящие его досуг, такие как бочки или конусы.

Он также отличается доброжелательным нравом и любознательностью. Он очень быстро привык к смотрителям – киперам, и при встрече стал «фырчать»: так тигры выражают приветствие. В кругу себе подобных именно с помощью фырчания здороваются родственники или самец с самкой: они набирают глоток воздуха и выдыхают резкими рывками через нос и через рот одновременно.