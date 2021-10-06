В Московском зоопарке поселился тигр, которого изъяли у контрабандистов

Тигр по кличке Степан был изъят у контрабандистов в возрасте около года и направлен в государственный центр реабилитации. Животное, не привыкшее к естественной среде, в дикой природе выжить не способно, поэтому хищник остался на попечении Московского зоопарка. Сначала Степан поселился в филиале под Великим Устюгом, а недавно был перевезен в Москву.
По результатам генетического исследования выяснилось, что Степан – гибрид амурского и суматранского тигров. После прохождения карантина он был выпущен в уличный вольер и сразу же начал обследовать территорию: все обнюхал, пометил, разломал елку и искупался в бассейне. Оказалось, что Степан очень любит плавать: в первую же свою прогулку он перенес в бассейн все предметы, разнообразящие его досуг, такие как бочки или конусы.
Он также отличается доброжелательным нравом и любознательностью. Он очень быстро привык к смотрителям – киперам, и при встрече стал «фырчать»: так тигры выражают приветствие. В кругу себе подобных именно с помощью фырчания здороваются родственники или самец с самкой: они набирают глоток воздуха и выдыхают резкими рывками через нос и через рот одновременно.
У Степана отличный аппетит. Шесть дней в неделю он получает разнообразную мясную пищу: два дня это говядина, два – конина, еще два – кролик, индейка, курица, печень, сердце или другие подобные продукты. Один день – разгрузочный. В дикой природе тигры не всегда могут регулярно утолять голод, и именно он является мотивацией для развития и поддержания охотничьих инстинктов.
Сейчас Степану около шести лет. Продолжительность жизни диких тигров достигает около 15 лет, в неволе эти звери доживают до 25 лет. Посетители Московского зоопарка могут увидеть Степана рядом с гималайским медведем на «Острове зверей». Прежде там жил амурский тигр Мартин, но из-за проблем со здоровьем ему потребовалась более спокойная обстановка. Зоопарк учитывает любые особенности своих питомцев, и Мартин был перевезен в Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.
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