В Московском зоопарке родился овцебычок: фото и видео

Овцебык – современный представитель «мамонтовой» фауны. Ближайшие современные родственники мускусных быков — такины, обитающие в горных лесах Китая, Бутана. Происхождение названия «овцебык» связано с тем, что животных в разное время относили то к родственникам быков, то к родственникам коз.

К началу ХХ столетия численность овцебыков катастрофически сократилась, они оставались лишь на севере Америки и в Гренландии. В настоящее время, благодаря запрету охоты, созданию заповедников и искусственному расселению, численность животных увеличивается. Но вид по-прежнему включен в Международную Красную Книгу.