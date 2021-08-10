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Звери

В Московском зоопарке родился овцебычок: фото и видео

Московский зоопарк
10 августа 2021
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Фото: Московский зоопарк
Малышка родилась рано утром 28 июня. Сотрудники сразу осмотрели её и определили пол. Оказалось, что это девочка, она абсолютно здорова. Имя для детеныша пока не придумали.

«Для мамы – самочки Полины – этоуже не первое потомство. Она хорошо приняла малышку, вылизала её. Ещё пару месяцев детёныш будет питаться материнским молоком, но она уже пробует и «взрослую еду»: летом это ивовые ветки, трава, комбикорма и овощи. Чтобы маму и детеныша ничто не беспокоило, наши зоологи отсадили их в отдельный вольер», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Первый овцебык (ещё одно название – мускусный бык) появился в нашем зоопарке в 1972 году, это был молодой самец, которого привезли из Канады. Ещё троих животных привезли в 2002 году. С тех пор наши овцебыки размножаются довольно регулярно, хотя и не каждый год. Подрастая, потомство разъезжается по разным зоопаркам России и мира.

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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк

Овцебык – современный представитель «мамонтовой» фауны. Ближайшие современные родственники мускусных быков — такины, обитающие в горных лесах Китая, Бутана. Происхождение названия «овцебык» связано с тем, что животных в разное время относили то к родственникам быков, то к родственникам коз.

К началу ХХ столетия численность овцебыков катастрофически сократилась, они оставались лишь на севере Америки и в Гренландии. В настоящее время, благодаря запрету охоты, созданию заповедников и искусственному расселению, численность животных увеличивается. Но вид по-прежнему включен в Международную Красную Книгу.

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Виталий Горшков Косматые гиганты Ближе к осени у овцебыков наступает гон. Чаще всего эти животные избегают встречи с человеком и убегают, но в период гона самец старается загородить собой самку от назойливого фотографа.

В природе овцебыки обитают в северных широтах. Коренные популяции живут в Северной Америке, также животные были завезены на Аляску, в Норвегию, Швецию и в северные районы России, где они благополучно прижились. Из всех копытных только они и ещё северные олени приспособились к жизни в суровой Арктике. Большую часть года им приходится питаться сухими растениями, которые они откапывают из-под снега. Также питаются травой, мхами, лишайниками, иногда ветвями и корой деревьев.

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