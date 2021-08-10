В Московском зоопарке родился овцебычок: фото и видео

«Для мамы – самочки Полины – этоуже не первое потомство. Она хорошо приняла малышку, вылизала её. Ещё пару месяцев детёныш будет питаться материнским молоком, но она уже пробует и «взрослую еду»: летом это ивовые ветки, трава, комбикорма и овощи. Чтобы маму и детеныша ничто не беспокоило, наши зоологи отсадили их в отдельный вольер», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Первый овцебык (ещё одно название – мускусный бык) появился в нашем зоопарке в 1972 году, это был молодой самец, которого привезли из Канады. Ещё троих животных привезли в 2002 году. С тех пор наши овцебыки размножаются довольно регулярно, хотя и не каждый год. Подрастая, потомство разъезжается по разным зоопаркам России и мира.
Овцебык – современный представитель «мамонтовой» фауны. Ближайшие современные родственники мускусных быков — такины, обитающие в горных лесах Китая, Бутана. Происхождение названия «овцебык» связано с тем, что животных в разное время относили то к родственникам быков, то к родственникам коз.
К началу ХХ столетия численность овцебыков катастрофически сократилась, они оставались лишь на севере Америки и в Гренландии. В настоящее время, благодаря запрету охоты, созданию заповедников и искусственному расселению, численность животных увеличивается. Но вид по-прежнему включен в Международную Красную Книгу.
В природе овцебыки обитают в северных широтах. Коренные популяции живут в Северной Америке, также животные были завезены на Аляску, в Норвегию, Швецию и в северные районы России, где они благополучно прижились. Из всех копытных только они и ещё северные олени приспособились к жизни в суровой Арктике. Большую часть года им приходится питаться сухими растениями, которые они откапывают из-под снега. Также питаются травой, мхами, лишайниками, иногда ветвями и корой деревьев.