В Московском зоопарке сурки отправились в спячку раньше обычного

Из своей уютной сурчины сурки практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают оттуда даже в теплые солнечные дни – видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой.

В Московском зоопарке рассказали, что самки Сара и Нагайна, как обычно, отправились на боковую первыми. Арчи в сентябре ещё какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил всё в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину. Когда киперы увидели заделанный сеном вход, они поняли, что теперь сурки выйдут только весной.