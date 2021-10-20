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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Звери

В Московском зоопарке сурки отправились в спячку раньше обычного

Московский зоопарк
20 октября 2021
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Фото: Московский зоопарк
Сурки в Московском зоопарке – Арчи, Сара и Нагайна – традиционно погрузились в спячку первыми среди всех его обитателей.

Из своей уютной сурчины сурки практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают оттуда даже в теплые солнечные дни – видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой.

В Московском зоопарке рассказали, что самки Сара и Нагайна, как обычно, отправились на боковую первыми. Арчи в сентябре ещё какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил всё в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину. Когда киперы увидели заделанный сеном вход, они поняли, что теперь сурки выйдут только весной.

Сурки начали готовить к спячке свою сурчину еще в середине августа: они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру. Именно в ней все три сурка проспят до весны. Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы – она будет выступать в качестве утеплителя и, в случае, если снег подтает, не даст воде просочиться в нору.

На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. За период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела! Если учитывать, что средний вес взрослой особи равен 4,5-5 кг, то весной он сокращается до 3-3,25 кг.

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Московский зоопарк

То, когда сурки проснутся, будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, зверьки могут проспать и до мая. Хотя обычно сурки просыпаются на первой-второй неделе апреля.

Мы прощаемся с Арчи, Нагайной и Сарой до весны. Желаем им спокойствия, уюта и добрых снов.

Посмотрите, как медведи укладываются в спячку в Московском зоопарке.

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