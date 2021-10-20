В Московском зоопарке сурки отправились в спячку раньше обычного

Из своей уютной сурчины сурки практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают оттуда даже в теплые солнечные дни – видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой.
В Московском зоопарке рассказали, что самки Сара и Нагайна, как обычно, отправились на боковую первыми. Арчи в сентябре ещё какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил всё в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину. Когда киперы увидели заделанный сеном вход, они поняли, что теперь сурки выйдут только весной.
Сурки начали готовить к спячке свою сурчину еще в середине августа: они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру. Именно в ней все три сурка проспят до весны. Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы – она будет выступать в качестве утеплителя и, в случае, если снег подтает, не даст воде просочиться в нору.
Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. За период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела! Если учитывать, что средний вес взрослой особи равен 4,5-5 кг, то весной он сокращается до 3-3,25 кг.
То, когда сурки проснутся, будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, зверьки могут проспать и до мая. Хотя обычно сурки просыпаются на первой-второй неделе апреля.
Мы прощаемся с Арчи, Нагайной и Сарой до весны. Желаем им спокойствия, уюта и добрых снов.
Посмотрите, как медведи укладываются в спячку в Московском зоопарке.