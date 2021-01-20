В Московском зоопарке умерла 18-летняя Аннет – самка снежного барса

Умерла Аннет спокойно — во сне — еще 8 января. Дали о себе знать почтенные 18 лет – в полтора раза дольше природной жизни. В дикой природе снежные барсы живут максимум 13 лет, однако продолжительность жизни в неволе составляет около 21 года. Раньше в зоопарке обитала еще одна ирбис-долгожительница Ольга: она прожила больше 20 лет и умерла в конце января 2017 года.

У Аннет была насыщенная жизнь – она стала матерью шестерых котят от барса Шивы, заботилась о каждом из них и доверяла проверенным сотрудникам. Потом – как и в природе – юные барсы отправились образовывать свои семьи. Ярко – в Англию, Серко – в Литву, Одри – во Францию, Отти – в Финляндию, Оттис – в Венгрию. А Синько осталась в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка в Подмосковье, чтобы продолжить линию редких горных хищников в России.



В почтенные годы Аннет не давала спуску киперам, которые точно знали ее вкусы – и неукоснительно их соблюдали. К примеру, она никогда не выходила в нерасчищенный вольер. Для Аннет зима всегда должна была приходить по графику, а дорожки – быть ровными и удобными.