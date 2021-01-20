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В Московском зоопарке умерла 18-летняя Аннет – самка снежного барса

Анастасия Крутикова
20 января 2021
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Фото: Московский зоопарк
Аннет еще маленькой приехала в столицу из Калининградского зоопарка.

Умерла Аннет спокойно — во сне — еще 8 января. Дали о себе знать почтенные 18 лет – в полтора раза дольше природной жизни. В дикой природе снежные барсы живут максимум 13 лет, однако продолжительность жизни в неволе составляет около 21 года. Раньше в зоопарке обитала еще одна ирбис-долгожительница Ольга: она прожила больше 20 лет и умерла в конце января 2017 года.

У Аннет была насыщенная жизнь – она стала матерью шестерых котят от барса Шивы, заботилась о каждом из них и доверяла проверенным сотрудникам. Потом – как и в природе – юные барсы отправились образовывать свои семьи. Ярко – в Англию, Серко – в Литву, Одри – во Францию, Отти – в Финляндию, Оттис – в Венгрию. А Синько осталась в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка в Подмосковье, чтобы продолжить линию редких горных хищников в России.

В почтенные годы Аннет не давала спуску киперам, которые точно знали ее вкусы – и неукоснительно их соблюдали. К примеру, она никогда не выходила в нерасчищенный вольер. Для Аннет зима всегда должна была приходить по графику, а дорожки – быть ровными и удобными.

«Как и всегда в таких случаях, сложно писать что-то конкретное. Хочется вспомнить о хорошем, а в голову приходит лишь "я больше ее не увижу, не удивлюсь умению спрятаться на ровном месте, не поражусь обаянию пушистых боков и толстого хвоста"», – делятся эмоциями сотрудники зоосада.

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Сотрудники зоопарка надеются, что им «удалось обеспечить Аннет комфортную, безопасную и интересную жизнь». 

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