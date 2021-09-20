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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Звери

В Московском зоопарке впервые поселились тамандуа: видео

National Geographic Россия
20 сентября 2021
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Фото: Московский зоопарк
Пара очаровательных древесных муравьедов прибыла из Германии и Бельгии.

Два древесных муравьеда, или тамандуа, приехали в Московский зоопарк ещё в начале лета. Первым прибыл самец Панчо – из немецкого города Крефельд, самочка Лола чуть позже – из бельгийского Антверпена.

«Лола пока находится на карантине в отдельном вольере. А самца Панчо наши посетители уже могут увидеть. Он поселился в Доме приматов в одном вольере с обезьянами саймири. Первое время соседи относились к новому жильцу настороженно. Саймири – очень подвижные, импульсивные животные. При этом муравьед не проявил к ним абсолютно никакого интереса, он просто занимался своими делами: исследовал вольер, искал корм, осмотрел каждую веточку на наличие муравьев», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарках тамандуа хорошо уживаются в смешанных экспозициях – вместе с другими животными, при этом с представителями своего вида их обычно не селят. Тамандуа – одиночные животные, в природе они сходятся только на период размножения.

Этих муравьедов также называют четырёхпалыми, потому что на передних лапах у них только четыре пальца (на задних, как положено, по пять). Зато лапы эти очень мощные, что крайне важно для добычи пропитания: муравьеды своими длинными когтями вскрывают, как консервные банки, термитники и муравейники, откуда при помощи длинного языка вытаскивают их обитателей.

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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке их в основном кормят специальным комбикормом для насекомоядных млекопитающих, также добавляют в рацион немного овощей и фруктов.

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Родина четырехпалого муравьеда – Южная Америка, по большей части они живут к востоку от Анд. Тамандуа не очень велики, редко бывают выше восьмидесяти сантиметров, да и весят не больше пяти килограммов. Они ведут в основном ночной образ жизни. Из-за длинных когтей четырехпалые муравьеды ходят по земле очень медленно и неуклюже, поэтому много времени проводят на деревьях, цепляясь за ветви когтями и балансируя при помощи длинного хвоста.

Посмотрите, как муравьед тамандуа пытается казаться большим и страшным (а мы все равно умиляемся). 

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