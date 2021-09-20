В Московском зоопарке впервые поселились тамандуа: видео

Два древесных муравьеда, или тамандуа, приехали в Московский зоопарк ещё в начале лета. Первым прибыл самец Панчо – из немецкого города Крефельд, самочка Лола чуть позже – из бельгийского Антверпена.

«Лола пока находится на карантине в отдельном вольере. А самца Панчо наши посетители уже могут увидеть. Он поселился в Доме приматов в одном вольере с обезьянами саймири. Первое время соседи относились к новому жильцу настороженно. Саймири – очень подвижные, импульсивные животные. При этом муравьед не проявил к ним абсолютно никакого интереса, он просто занимался своими делами: исследовал вольер, искал корм, осмотрел каждую веточку на наличие муравьев», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.