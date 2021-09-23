В Московском зоопарке впервые появились медоеды

Два медоеда — самец и самка — появились в зоопарке еще в конце мая. Лето они провели на карантине в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Все это время на городской территории зоопарка для них готовился целый вольерный комплекс.

«Медоеды поселились на нашей новой территории в павильоне Копытные Африки. Там для них подготовлены два внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими дикдиками и сурикатами.

Медоеды — очень активные животные. В вольерах для них подготовлены специальные конструкции для обогащения среды обитания. Это полые бревна, в которых можно лазить, специальные домики, а также бревна, подвешенные на цепи. Животные сейчас продолжают обследовать вольеры, и не останавливаются практически. Как и все куньи, они фактически вечные двигатели в мире животных», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам Акуловой, медоеды прибыли из Чехии. Они хорошо перенесли дорогу, а по приезде их осмотрели ветеринары, убедившиеся, что животные здоровы.