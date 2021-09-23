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Звери

В Московском зоопарке впервые появились медоеды

National Geographic Россия
23 сентября 2021
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Фото: Московский зоопарк
Животных привезли из Чехии.

Два медоеда — самец и самка — появились в зоопарке еще в конце мая. Лето они провели на карантине в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Все это время на городской территории зоопарка для них готовился целый вольерный комплекс.

«Медоеды поселились на нашей новой территории в павильоне Копытные Африки. Там для них подготовлены два внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими дикдиками и сурикатами.

Медоеды — очень активные животные. В вольерах для них подготовлены специальные конструкции для обогащения среды обитания. Это полые бревна, в которых можно лазить, специальные домики, а также бревна, подвешенные на цепи. Животные сейчас продолжают обследовать вольеры, и не останавливаются практически. Как и все куньи, они фактически вечные двигатели в мире животных», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам Акуловой, медоеды прибыли из Чехии. Они хорошо перенесли дорогу, а по приезде их осмотрели ветеринары, убедившиеся, что животные здоровы.

«Им сейчас всего по два года, а живут в неволе медоеды до 30 лет, так что они еще совсем маленькие. Надеемся, что когда-нибудь у них появится потомство», — Светлана Акулова.

По ее словам, во время пребывания в Центре воспроизводства медоеды жили в соседних вольерах и успели привыкнуть друг к другу. Сейчас они хорошо уживаются вместе, активно коммуницируют. Если один ест или играет с чем-то, второй тоже прибегает посмотреть. Видно, что к людям они тоже привыкли. Киперы не будут работать в прямом контакте с опасными животными, однако в вольерах предусмотрены специальные места для проведения тренингов через ограждение.

Питаются медоеды преимущественно мясом. В зоопарке их кормят говядиной, курицей, кониной, бараниной. Также в небольших количествах дают овощи и фрукты.

Медоед относится к семейству куньих, обитает в Африке и в Азии — от Аравийского полуострова до Индии и Непала. Животное известно своей свирепостью и бесстрашием при весьма небольших размерах. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998–2003 гг. провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире».

Посмотрите на разборки между медоедом, питоном и двумя шакалами.

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