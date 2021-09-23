В Московском зоопарке впервые появились медоеды

Два медоеда — самец и самка — появились в зоопарке еще в конце мая. Лето они провели на карантине в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Все это время на городской территории зоопарка для них готовился целый вольерный комплекс.
«Медоеды поселились на нашей новой территории в павильоне Копытные Африки. Там для них подготовлены два внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими дикдиками и сурикатами.
Медоеды — очень активные животные. В вольерах для них подготовлены специальные конструкции для обогащения среды обитания. Это полые бревна, в которых можно лазить, специальные домики, а также бревна, подвешенные на цепи. Животные сейчас продолжают обследовать вольеры, и не останавливаются практически. Как и все куньи, они фактически вечные двигатели в мире животных», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По словам Акуловой, медоеды прибыли из Чехии. Они хорошо перенесли дорогу, а по приезде их осмотрели ветеринары, убедившиеся, что животные здоровы.
По ее словам, во время пребывания в Центре воспроизводства медоеды жили в соседних вольерах и успели привыкнуть друг к другу. Сейчас они хорошо уживаются вместе, активно коммуницируют. Если один ест или играет с чем-то, второй тоже прибегает посмотреть. Видно, что к людям они тоже привыкли. Киперы не будут работать в прямом контакте с опасными животными, однако в вольерах предусмотрены специальные места для проведения тренингов через ограждение.
Питаются медоеды преимущественно мясом. В зоопарке их кормят говядиной, курицей, кониной, бараниной. Также в небольших количествах дают овощи и фрукты.
Медоед относится к семейству куньих, обитает в Африке и в Азии — от Аравийского полуострова до Индии и Непала. Животное известно своей свирепостью и бесстрашием при весьма небольших размерах. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998–2003 гг. провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире».
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