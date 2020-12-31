В Московском зоопарке за 2020 год родилось рекордное количество детенышей

В канун Нового года традиционно все подводят итоги уходящего. 2020 год был непростым и для Зоопарка: в течение нескольких месяцев все его обитатели были закрыты на карантин, сотрудникам приходилось работать в тяжёлых условиях распространения инфекции, а наши питомцы скучали по посетителям. Но жизнь в зоопарке нельзя поставить на паузу, работа не прекращалась ни на минуту. В итоге можно сказать, что 2020 год принёс Зоопарку очень много важных и радостных событий. У них было множество поводов гордиться нашими сотрудниками и появилось ещё больше причин посвятить себя заботе о подопечных.
В 2020 году в Московском зоопарке родилось рекордное количество детёнышей – около 1500! Среди них – редкие и исчезающие виды, которые занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России.
Рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы. Появились на свет редкие черные аисты, кудрявые пеликаны и кафрские вороны. Впервые за 5 лет вылупились птенцы фазана аргуса. Одному из кафрских воронят зоологи помогали появиться на свет – у него не получалось самому выбраться из яйца. Птенцов фазана аргуса сотрудники сами выкармливали и с трепетом следили за тем, как они растут, набирая всего по одному грамму в день. Также в Зоопарке появились птенцы полярных сов, орлана-белохвоста, розовых и красных фламинго, больших бакланов.
В 2020 году в Московском зоопарке впервые родилась боливийская ночная обезьяна. Появились на свет малыши кустарниковых собак, детеныш северных морских котиков. Удалось добиться потомства редких приматов: в этом году появилось сразу 2 детеныша львинохвостого макака, родился капуцин плакса, появились на свет малыши кошачьего лемура.
Пополнения были и у копытных. В Зоопарке родились детеныши домашнего яка – Амур и Нуар, появился на свет Витамин — малыш альпака, в Детском зоопарке родилась валлийская овечка Майя.
Появились детёныши у редких рептилий. В Зоопарке родились красные пёстрые питоны, островные куфии, совсем недавно появились на свет малыши редчайшего лесного дракона – хамелеонового гоноцефала. В этом году также вылупилось потомства очень редких ядовитых змей хабу — эндемиков островов архипелага Рюкю (Япония).
Много детенышей в этом году родилось в Центре воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке. Там появились на свет амурские тигры, сычуаньские такины, северные лесные олени, джейраны, викуньи, росомахи, родился детеныш почти исчезнувшей в природе лошади Пржевальского.
Первый раз коллекция Зоопарка пополнилась богомолом-привидением, земляными белками и орлиным попугаем. В 2020 году к нам также привезли бинтуронга, харзу, шлемоносого василиска.
Любимцы посетителей, большие панды — Жуи и Диндин – отметили свой второй день рождения в Московском зоопарке. Сейчас им 4 и 3 года, они хорошо растут и набирают вес в соответствии с нормой. В январе 2020 года Московский зоопарк стал трижды лауреатом Международной панда-премии, которая ежегодно присуждается ведущим зоопаркам, природоохранным организациям и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение и изучение больших панд.
Была проведена огромная работа по реабилитации тигра Мартина, у которого в связи с врожденными физиологическими особенностями проявляется и нетипичное поведение. Так, с ноября прошлого года по конец августа 2020-го он не выходил из внутреннего вольера, хотя все двери были открыты. Путем постоянной кропотливой работы сотрудникам удалось добиться того, чтобы Мартин стал стабильно выходить на улицу. Кроме того, он стал смелее и увереннее в себе, начал доверительнее контактировать с киперами.
Во время карантина Московский зоопарк активно перешел в онлайн-режим работы. Увеличилось количество трансляций из вольеров животных: сотрудники выкладывали видео показательных кормлений, тренингов, драматических чтений, мастер-классов, проводили лекции и экскурсии. В зоопарке устроили целый ряд виртуальных выставок, в онлайн-режим перешли детские кружки Зоопарка.
Волонтерский центр зоосада стал одним из победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры. Целью конкурса было выявить и распространить лучшие волонтерские практики, поддержать наиболее эффективные сообщества и создать условия для развития инфраструктуры волонтерства в сфере культуры.
В этом году были обновлены многие вольеры питомцев зоосада: появились новые бревенчатые конструкции у гималайских медведей, у медведя-губача и красных панд. Обновились вольеры белого медведя, больших панд и человекообразных обезьян. Увеличилось количество подсвеченных вольеров – теперь в вечернее время можно хорошо видеть, как резвятся харза и речные выдры. Подсветка создает уютную атмосферу в вольере и не вредит животным.
Зоопарк продолжает добрые традиции меценатства. Несмотря на то, что год был тяжелым для всех, зоопарку помогали 213 опекунов. Это физические лица и организации. Некоторые оформили опеку как раз к новому году – в качестве подарка свои близким.
В Московском зоопарке проводились активные ремонтные работы объектов Московского зоопарка: завершены капитальный ремонт кровли стилобата Ветеринарного комплекса, перекрытия в здании по ул. Красная Пресня, д. 6/2, стр. 1. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту и строительству павильона "Ластоногие", объекта "Пешеходный мост", входа со стороны метро Баррикадная.