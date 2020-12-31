В Московском зоопарке за 2020 год родилось рекордное количество детенышей

В 2020 году в Московском зоопарке родилось рекордное количество детёнышей – около 1500! Среди них – редкие и исчезающие виды, которые занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

Рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы. Появились на свет редкие черные аисты, кудрявые пеликаны и кафрские вороны. Впервые за 5 лет вылупились птенцы фазана аргуса. Одному из кафрских воронят зоологи помогали появиться на свет – у него не получалось самому выбраться из яйца. Птенцов фазана аргуса сотрудники сами выкармливали и с трепетом следили за тем, как они растут, набирая всего по одному грамму в день. Также в Зоопарке появились птенцы полярных сов, орлана-белохвоста, розовых и красных фламинго, больших бакланов.

В 2020 году в Московском зоопарке впервые родилась боливийская ночная обезьяна. Появились на свет малыши кустарниковых собак, детеныш северных морских котиков. Удалось добиться потомства редких приматов: в этом году появилось сразу 2 детеныша львинохвостого макака, родился капуцин плакса, появились на свет малыши кошачьего лемура.

Пополнения были и у копытных. В Зоопарке родились детеныши домашнего яка – Амур и Нуар, появился на свет Витамин — малыш альпака, в Детском зоопарке родилась валлийская овечка Майя.

Появились детёныши у редких рептилий. В Зоопарке родились красные пёстрые питоны, островные куфии, совсем недавно появились на свет малыши редчайшего лесного дракона – хамелеонового гоноцефала. В этом году также вылупилось потомства очень редких ядовитых змей хабу — эндемиков островов архипелага Рюкю (Япония).

Много детенышей в этом году родилось в Центре воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке. Там появились на свет амурские тигры, сычуаньские такины, северные лесные олени, джейраны, викуньи, росомахи, родился детеныш почти исчезнувшей в природе лошади Пржевальского.