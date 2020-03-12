В Москве зафиксировали нашествие бесхозных енотов

Сергей Бурмистров рассказал, что в Москве слишком часто стали попадаться еноты, сообщают «РИА Новости». Он отметил, что в столичном Центре реабилитации, куда направляет животных Департамент природопользования, этих зверей уже десять. Всех их подобрали после звонков жителей на горячую линию.
Начальник отдела сохранения биоразнообразия добавил, что нынешнее нашествие енотов
Бурмистров отметил, что российский климат не очень подходит еноту-полоскуну (Procyon lotor), однако в южных регионах России эти животные стали появляться в лесах. В зимних лесах столичного региона енот выжить не способен, однако в городе он может найти теплый подвал и жить как бродячая собака или кошка.
Биолог напомнил, что енот является хищником, и при встрече с ним не стоит поддаваться на его забавный внешний вид — зубы енота способны нанести глубокие раны, а еще еноты нередко являются переносчиками бешенства.
Он отметил, что в перечень животных, запрещенных к содержанию частными физическими лицами, енот не входит, то есть его можно держать как домашнего питомца.
«Мое личное мнение: я бы убрал из списка домашних лис, а енота — внес. Запрещать можно все, но надо ответственно их содержать и вводить ответственность», — добавил Бурмистров.
Из-за потепления еноты в Московском зоопарке впали в спячку на два месяца позже.