Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

В Москве зафиксировали нашествие бесхозных енотов

12 марта 2020
8083858174_a59a064a37_k.jpg
Фото: K Schneider / Flickr.com
Енот-полоскун
Фото: needpix.com
30833091262_2edd58eea5_k.jpg
Фото: Jason Crotty / Flickr.com
Начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров пожаловался на нашествие пронырливых животных.

Сергей Бурмистров рассказал, что в Москве слишком часто стали попадаться еноты, сообщают «РИА Новости». Он отметил, что в столичном Центре реабилитации, куда направляет животных Департамент природопользования, этих зверей уже десять. Всех их подобрали после звонков жителей на горячую линию. 

Начальник отдела сохранения биоразнообразия добавил, что нынешнее нашествие енотов 

«Я говорил еще в 2016 году, что нас ждет енотонашествие. Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали. Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется», — Сергей Бурмистров.

Бурмистров отметил, что российский климат не очень подходит еноту-полоскуну (Procyon lotor), однако в южных регионах России эти животные стали появляться в лесах. В зимних лесах столичного региона енот выжить не способен, однако в городе он может найти теплый подвал и жить как бродячая собака или кошка.

Биолог напомнил, что енот является хищником, и при встрече с ним не стоит поддаваться на его забавный внешний вид — зубы енота способны нанести глубокие раны, а еще еноты нередко являются переносчиками бешенства.

«Алгоритм такой же, как с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать. Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял», — Сергей Бурмистров.

Он отметил, что в перечень животных, запрещенных к содержанию частными физическими лицами, енот не входит, то есть его можно держать как домашнего питомца.

«Мое личное мнение: я бы убрал из списка домашних лис, а енота — внес. Запрещать можно все, но надо ответственно их содержать и вводить ответственность», — добавил Бурмистров.

Из-за потепления еноты в Московском зоопарке впали в спячку на два месяца позже. 

 