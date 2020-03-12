В Москве зафиксировали нашествие бесхозных енотов

Бурмистров отметил, что российский климат не очень подходит еноту-полоскуну (Procyon lotor), однако в южных регионах России эти животные стали появляться в лесах. В зимних лесах столичного региона енот выжить не способен, однако в городе он может найти теплый подвал и жить как бродячая собака или кошка.

Биолог напомнил, что енот является хищником, и при встрече с ним не стоит поддаваться на его забавный внешний вид — зубы енота способны нанести глубокие раны, а еще еноты нередко являются переносчиками бешенства.