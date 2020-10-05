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В Москве запустили онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным

National Geographic Россия
05 октября 2020
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Сервис включает в себя портфолио почти 14 000 кошек и собак.

В Москве запустили онлайн-платформу для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам «Хвосты и лапки». На ней собраны анкеты животных из 15 столичных приютов и adoption-центров.

На сайте можно найти питомца по фильтрам: полу и возрасту. Есть возможность выбрать только стерилизованных или чипированных животных. В будущем пользователи сами смогут загружать анкеты кошек и собак, которым нужен дом.

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hvostyilapki.wi-fi.ru Портфолио животных с сервиса «Хвосты и лапки»

На данный момент в онлайн-сервисе содержатся анкеты и фото-портфолио более 2 300 кошек и более 11 600 собак. 

Есть животные, которые навсегда останутся в приюте, поскольку они слишком взрослые, нелюдимые или им нужна постоянная медицинская помощь, сообщают организаторы. Таким животным можно помочь, взяв их под опеку. Кроме того, в приют можно купить корм, лекарства, игрушки, а также отправить деньги.

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