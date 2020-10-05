В Москве запустили онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным

В Москве запустили онлайн-платформу для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам «Хвосты и лапки». На ней собраны анкеты животных из 15 столичных приютов и adoption-центров.

На сайте можно найти питомца по фильтрам: полу и возрасту. Есть возможность выбрать только стерилизованных или чипированных животных. В будущем пользователи сами смогут загружать анкеты кошек и собак, которым нужен дом.