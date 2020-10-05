В Москве запустили онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным

В Москве запустили онлайн-платформу для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам «Хвосты и лапки». На ней собраны анкеты животных из 15 столичных приютов и adoption-центров.
На сайте можно найти питомца по фильтрам: полу и возрасту. Есть возможность выбрать только стерилизованных или чипированных животных. В будущем пользователи сами смогут загружать анкеты кошек и собак, которым нужен дом.
На данный момент в онлайн-сервисе содержатся анкеты и фото-портфолио более 2 300 кошек и более 11 600 собак.
Есть животные, которые навсегда останутся в приюте, поскольку они слишком взрослые, нелюдимые или им нужна постоянная медицинская помощь, сообщают организаторы. Таким животным можно помочь, взяв их под опеку. Кроме того, в приют можно купить корм, лекарства, игрушки, а также отправить деньги.
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