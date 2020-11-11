В Мьянме открыли новый вид тонкотелых обезьян

Биологи рапортуют об открытии нового вида! Лангур Поупа — это обезьяна с длинным хвостом, кольцами-отметинами вокруг глаз и меховым гребнем на макушке. Согласно пресс-релизу Лондонского музея естественной истории, который участвовал в исследовании нового вида, их осталось всего от 200 до 260 особей.
Животные получили свое название в честь священного в Мьянме потухшего вулкана.
В ходе своей работы ученые из Fauna and Floral International (FFI) и Немецкого центра приматов (GMC) провели полевые работы по исследованию лангуров, которым они дали научное название Trachypithecus popa. Они также собрали образцы и ДНК других видов рода Trachypithecus, которых называют обезьянами кази. Дело в том, что некоторые виды мартышковых из этого рода очень похожи друг на друга, поэтому ученые до сих пор не выделили лангуров Поупа в отдельный вид – однако теперь это недоразумение исправлено.
Объединив данные этих исследований и выборок, а также данные из образцов различных музеев, ученые подтвердили открытие нового вида.
Одной из важнейших частей головоломки был столетний образец, который хранился в Лондонском музее естественной истории. В начале 20 века британский зоолог Гай К. Шортридж собрал тысячи экземпляров приматов, в том числе и экземпляр Trachypithecus popa 1913 года, который команда повторно исследовала.
«Обезьяны — одна из самых знаковых групп млекопитающих, и эти образцы хранились в коллекциях уже более ста лет. Но у нас не было инструментов и опыта для выполнения этой работы раньше», — говорит Портела Мигес.
Существовали и другие свидетельства того, что лангур Поупа — это отдельный вид, например, различия в длине его хвоста, цвете меха и форме черепа, но только генетический анализ подтвердил это.
В ходе исследования были проанализированы музейные образцы приматов из рода кози и путевые заметки ученых. Стало понятно, что лангуры Поупа, вероятно, когда-то были широко распространены в центральной части Мьянмы, но сегодня они разбились на четыре изолированные и немногочисленные популяции. Самая большая популяция находится как раз на потухшем вулкане Поупа, где проживает более сотни особей.
По словам Портелы Мигеса, хотя вулкан Поупа входит в состав национального парка, там по-прежнему охотятся браконьеры и вырубаются леса.
В исследовании содержится призыв к международным агентствам, таким как Международный союз охраны природы (МСОП) и Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), добавить лангуров Поупа в списки исчезающих видов.
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