В Мьянме открыли новый вид тонкотелых обезьян

В ходе своей работы ученые из Fauna and Floral International (FFI) и Немецкого центра приматов (GMC) провели полевые работы по исследованию лангуров, которым они дали научное название Trachypithecus popa. Они также собрали образцы и ДНК других видов рода Trachypithecus, которых называют обезьянами кази. Дело в том, что некоторые виды мартышковых из этого рода очень похожи друг на друга, поэтому ученые до сих пор не выделили лангуров Поупа в отдельный вид – однако теперь это недоразумение исправлено.

Объединив данные этих исследований и выборок, а также данные из образцов различных музеев, ученые подтвердили открытие нового вида.

Одной из важнейших частей головоломки был столетний образец, который хранился в Лондонском музее естественной истории. В начале 20 века британский зоолог Гай К. Шортридж собрал тысячи экземпляров приматов, в том числе и экземпляр Trachypithecus popa 1913 года, который команда повторно исследовала.

«Обезьяны — одна из самых знаковых групп млекопитающих, и эти образцы хранились в коллекциях уже более ста лет. Но у нас не было инструментов и опыта для выполнения этой работы раньше», — говорит Портела Мигес.

Существовали и другие свидетельства того, что лангур Поупа — это отдельный вид, например, различия в длине его хвоста, цвете меха и форме черепа, но только генетический анализ подтвердил это.