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В Мьянме открыли новый вид тонкотелых обезьян

National Geographic Россия
11 ноября 2020
Popa langur
И он уже находится на грани исчезновения.

Биологи рапортуют об открытии нового вида! Лангур Поупа — это обезьяна с длинным хвостом, кольцами-отметинами вокруг глаз и меховым гребнем на макушке. Согласно пресс-релизу Лондонского музея естественной истории, который участвовал в исследовании нового вида, их осталось всего от 200 до 260 особей.

Животные получили свое название в честь священного в Мьянме потухшего вулкана.

«К сожалению, это одновременно радостное и печальное открытие из-за ограниченного числа особей, оставшихся в дикой природе и фрагментированных популяций этих приматов. Есть надежда, что, придав этому виду научный статус и известность, которой он заслуживает, будут предприняты более согласованные усилия по защите этого района Мьянмы и нескольких оставшихся популяций», — Роберто Портела Мигес, соавтор исследования и старший куратор Музея естественной истории.

В ходе своей работы ученые из Fauna and Floral International (FFI) и Немецкого центра приматов (GMC) провели полевые работы по исследованию лангуров, которым они дали научное название Trachypithecus popa. Они также собрали образцы и ДНК других видов рода Trachypithecus, которых называют обезьянами кази. Дело в том, что некоторые виды мартышковых из этого рода очень похожи друг на друга, поэтому ученые до сих пор не выделили лангуров Поупа в отдельный вид – однако теперь это недоразумение исправлено. 

Объединив данные этих исследований и выборок, а также данные из образцов различных музеев, ученые подтвердили открытие нового вида. 

Одной из важнейших частей головоломки был столетний образец, который хранился в Лондонском музее естественной истории. В начале 20 века британский зоолог Гай К. Шортридж собрал тысячи экземпляров приматов, в том числе и экземпляр Trachypithecus popa 1913 года, который команда повторно исследовала.

«Обезьяны — одна из самых знаковых групп млекопитающих, и эти образцы хранились в коллекциях уже более ста лет. Но у нас не было инструментов и опыта для выполнения этой работы раньше», — говорит Портела Мигес. 

Существовали и другие свидетельства того, что лангур Поупа — это отдельный вид, например, различия в длине его хвоста, цвете меха и форме черепа, но только генетический анализ подтвердил это. 

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Tilo Nadler, Tanvir Ahmed, Thaung Win, Chi Ma На изображении несколько разных видов лангуров, которые очень похожи внешне. A: Взрослая самка Trachypithecus phayrei в зоопарке Янгона, Мьянма; В: Взрослый самец T. phayrei из национального парка Лавачара, Бангладеш; С,D: Малолетний самец Trachypithecus popa sp. nov с горы Поупа, Мьянма; E: Взрослая самка T. melamera в зоопарке Мандалай, Мьянма; F: Взрослая самка T. melamera с потомством из национального парка Горы Гаолигун, Китай
«Это исследование демонстрирует, что коллекции естествознания являются ценным и ключевым ресурсом для генетических исследований, и в контексте текущего кризиса биоразнообразия они явно даже более актуальны и важны сегодня, чем когда-либо прежде», — Роберто Портела Мигес.

В ходе исследования были проанализированы музейные образцы приматов из рода кози и путевые заметки ученых. Стало понятно, что лангуры Поупа, вероятно, когда-то были широко распространены в центральной части Мьянмы, но сегодня они разбились на четыре изолированные и немногочисленные популяции. Самая большая популяция находится как раз на потухшем вулкане Поупа, где проживает более сотни особей.

По словам Портелы Мигеса, хотя вулкан Поупа входит в состав национального парка, там по-прежнему охотятся браконьеры и вырубаются леса.

Гора Поупа
pixabay.com Потухший вулкан Поупа, где обитает самая большая популяция Popa langur

В исследовании содержится призыв к международным агентствам, таким как Международный союз охраны природы (МСОП) и Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), добавить лангуров Поупа в списки исчезающих видов.

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