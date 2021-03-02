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В нацпарке Крюгера популяция диких носорогов сократилась на 70 процентов. Как это произошло?

Анна Гавришева
02 марта 2021
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Пара белых носорогов в парке Крюгера (ЮАР)
Фото: jen /Flickr
Коррупция и браконьеры одолевают национальный парк Крюгера в Южной Африке, а засуха на континенте не даёт животным спокойно жить.

По результатам недавнего подсчета выяснилось, что за последние десять лет численность носорогов в национальном парке Крюгера сократилась на критические 70 процентов. Главная причина такого стремительного сокращения популяции – браконьеры, которые охотятся за рогами носорогов. Эти трофеи уходят с чёрного рынка за огромные деньги и ценятся за их целительные свойства (которых на самом деле нет и в помине: рога носорога состоят из кератина — так же, как чешуйки панголина или наши с вами ногти и волосы). Браконьерство негативно влияет на размножение и выживание детёнышей носорогов, согласно новой оценке Южноафриканских национальных парков, в ведении которых находится нацпарк Крюгера и ещё 18 других крупных заповедников.

Сейчас в национальном парке Крюгера обитают около 4000 носорогов. По сравнению с 2010 годом популяция сократилась более чем вдвое — тогда на территории заповедника проживало более чем 10 000 особей. Популяция состоит из двух видов носорогов. Первый вид – белые носороги (Ceratotherium simum), численность которых составляет 3549 особей. Второй вид – чёрные носороги (Diceros bicornis). Их численность намного меньше, всего 268 особей. Носороги, которые проживают на территории заповедника Крюгера составляют 30 процентов от всех диких носорогов в мире, глобальная численность которых достигает 18 000 особей.

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H&T PhotoWalks / Flickr Белый носорог в парке Крюгера

«Эти потери чрезвычайно велики, учитывая то, что нам известно, с какой порой жестокостью браконьеры убивают носорогов. Они отпиливают рог и оставляют животное мучительно умирать», – говорит Грант Фаулдс, представитель охраны природы от «Проекта Носорога» Южноафриканской некоммерческой организации.

Майкл Найт, председатель группы специалистов по охране за африканскими носорогами при Международном союзе охраны природы, отмечает: «Браконьерство – это ужасное, а главное кровожадное действие со стороны человека. У самки носорога за всю её жизнь, в лучшем случае, может появиться на свет не более 10 детёнышей. Но из-за браконьерской деятельности детёныши часто остаются без матери — и лишаются шанса выжить».

Рога носорогов продаются на чёрном рынке для использования в традиционной медицине или же для резьбы по ним. Особой популярностью это дело пользуется в Китае и Вьетнаме, хотя покупатели находятся и в Соединённых Штатах. Как сообщает служба парка, Национальный парк Крюгера уже давно стал эпицентром браконьерства в Южной Африке.

Тем не менее, незаконные убийства животных сократились почти вдвое после одного вопиющего случая, когда в 2014 году в национальном парке Крюгера ради одних только рогов были убиты 800 носорогов.

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Brook Ward / Flickr

«К сожалению, не только браконьерство сокращает численность носорогов. Засуха в течение 2015 и 2016 годов на территории парка нанесла большой вред носорогам, – добавляет Найт. – Носороги стали меньше размножаться, многие особи страдают из-за изнуряющей жажды и постоянного голода, что сокращает продолжительность жизни этих животных. Обезвоженные самки носорога производят в разы меньше молока, из-за чего страдают или умирают обессиленные детёныши».

Вера в лучшее

Несмотря на эти мрачные новости в целом, многие браконьеры, которые охотились на территории Крюгера, были арестованы. Специалисты стараются улучшить систему наблюдения за носорогами в национальном парке, чтобы, в первую очередь, тщательно отслеживать жизнь фертильных и беременных самок носорогов. Тем самым они пытаются сохранить популяцию диких животных.

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Согласно сообщению Организации Южноафриканских парков, браконьерство сократилось на 21.6% в период с 2018 по 2019 годы. Следует отметить, что убийства слонов также сократились на 43.8%.

Иногда, чтобы защитить носорогов, Организация по защите диких животных перевозит (довольно оригинальным способом) некоторых особей из национального парка Крюгера в более безопасные заповедники, где деятельность браконьеров в разы меньше.

Безболезненное удаление рогов у диких носорогов в национальном парке Крюгера, делая носорогов непривлекательными целями для убийц – это главная стратегия защитников заповедника для борьбы с браконьерством.

«Для небольших частных парков в Южной Африке эта процедура чрезвычайно дорогостоящая. Нужен квалифицированный ветеринар, который проведёт удаление должным образом, не нанеся никакого вреда самому животному. Такая процедура может стоить от 600 до 1000 долларов за носорога, – говорит Фаулдс. – И это не одноразовые расходы, так как рог у носорога отрастает за несколько лет».

Не без трудностей

Организация Южноафриканских парков называет внутреннюю коррупцию в парке Крюгера огромной проблемой и добавляет: «Это серьёзно влияет на работников заповедника и на операции по борьбе с браконьерством, а также подрывает репутацию и авторитет самой Организации».

«Браконьерские группировки явно смогли внедриться к смотрителям парка Крюгера и других заповедников. Об этом свидетельствуют многочисленные аресты последних», – говорит Кэти Дин, генеральный директор частной лондонской компании по охране диких носорогов («Save the Rhino International»).

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Bria Evans Barnett / Flickr

В течение 2020 года на территории многих заповедников браконьеры убили вкупе 394 носорога, большинство из них — в парке Крюгера. Изоляция из-за вспышки коронавируса в 2020 году препятствовала свободному передвижению по парку, тем самымсокращая случаи браконьерства. Но когда ограничения по передвижению были сняты, то убийства носорогов резко возросли, особенно в декабре, по данным Департамента по охране дикой природы Южной Африки.

В 2020 году на охраняемой территории заповедника Крюгера были арестованы 66 человек, которые входили в команду смотрителей парка. Предположительно, они занимались браконьерством и торговлей рогов носорогов на чёрном рынке. Но, скорее всего, по словам Найта, судебное расследование будет приостановлено из-за спорного закрытия регионального суда Скукузы («Суд Носорога»), расположенного внутри Крюгера. Этот суд известен нетерпимостью к браконьерской деятельности и внушительными тюремными сроками.

По неутешительным прогнозам Организации южноафриканских парков, в 2020 году от рук браконьеров могли пострадать 500 носорогов. Сейчас стало ясно, что к концу года браконьеры лишили жизни 303 особей. Показатель лучше, чем ожидалось, но закрывать глаза на это нельзя — никто и не собирается. Организация заявляет, что будет делать всё возможное, чтобы предотвратить браконьерскую деятельность на территории заповедников.

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