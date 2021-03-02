В нацпарке Крюгера популяция диких носорогов сократилась на 70 процентов. Как это произошло?

«Эти потери чрезвычайно велики, учитывая то, что нам известно, с какой порой жестокостью браконьеры убивают носорогов. Они отпиливают рог и оставляют животное мучительно умирать», – говорит Грант Фаулдс, представитель охраны природы от «Проекта Носорога» Южноафриканской некоммерческой организации.

Майкл Найт, председатель группы специалистов по охране за африканскими носорогами при Международном союзе охраны природы, отмечает: «Браконьерство – это ужасное, а главное кровожадное действие со стороны человека. У самки носорога за всю её жизнь, в лучшем случае, может появиться на свет не более 10 детёнышей. Но из-за браконьерской деятельности детёныши часто остаются без матери — и лишаются шанса выжить».

Рога носорогов продаются на чёрном рынке для использования в традиционной медицине или же для резьбы по ним. Особой популярностью это дело пользуется в Китае и Вьетнаме, хотя покупатели находятся и в Соединённых Штатах. Как сообщает служба парка, Национальный парк Крюгера уже давно стал эпицентром браконьерства в Южной Африке.

Тем не менее, незаконные убийства животных сократились почти вдвое после одного вопиющего случая, когда в 2014 году в национальном парке Крюгера ради одних только рогов были убиты 800 носорогов.