В нацпарке Крюгера популяция диких носорогов сократилась на 70 процентов. Как это произошло?
По результатам недавнего подсчета выяснилось, что за последние десять лет численность носорогов в национальном парке Крюгера сократилась на критические 70 процентов. Главная причина такого стремительного сокращения популяции – браконьеры, которые охотятся за рогами носорогов. Эти трофеи уходят с чёрного рынка за огромные деньги и ценятся за их целительные свойства (которых на самом деле нет и в помине: рога носорога состоят из кератина — так же, как чешуйки панголина или наши с вами ногти и волосы). Браконьерство негативно влияет на размножение и выживание детёнышей носорогов, согласно новой оценке Южноафриканских национальных парков, в ведении которых находится нацпарк Крюгера и ещё 18 других крупных заповедников.
Сейчас в национальном парке Крюгера обитают около 4000 носорогов. По сравнению с 2010 годом популяция сократилась более чем вдвое — тогда на территории заповедника проживало более чем 10 000 особей. Популяция состоит из двух видов носорогов. Первый вид – белые носороги (Ceratotherium simum), численность которых составляет 3549 особей. Второй вид – чёрные носороги (Diceros bicornis). Их численность намного меньше, всего 268 особей. Носороги, которые проживают на территории заповедника Крюгера составляют 30 процентов от всех диких носорогов в мире, глобальная численность которых достигает 18 000 особей.
«Эти потери чрезвычайно велики, учитывая то, что нам известно, с какой порой жестокостью браконьеры убивают носорогов. Они отпиливают рог и оставляют животное мучительно умирать», – говорит Грант Фаулдс, представитель охраны природы от «Проекта Носорога» Южноафриканской некоммерческой организации.
Майкл Найт, председатель группы специалистов по охране за африканскими носорогами при Международном союзе охраны природы, отмечает: «Браконьерство – это ужасное, а главное кровожадное действие со стороны человека. У самки носорога за всю её жизнь, в лучшем случае, может появиться на свет не более 10 детёнышей. Но из-за браконьерской деятельности детёныши часто остаются без матери — и лишаются шанса выжить».
Рога носорогов продаются на чёрном рынке для использования в традиционной медицине или же для резьбы по ним. Особой популярностью это дело пользуется в Китае и Вьетнаме, хотя покупатели находятся и в Соединённых Штатах. Как сообщает служба парка, Национальный парк Крюгера уже давно стал эпицентром браконьерства в Южной Африке.
Тем не менее, незаконные убийства животных сократились почти вдвое после одного вопиющего случая, когда в 2014 году в национальном парке Крюгера ради одних только рогов были убиты 800 носорогов.
«К сожалению, не только браконьерство сокращает численность носорогов. Засуха в течение 2015 и 2016 годов на территории парка нанесла большой вред носорогам, – добавляет Найт. – Носороги стали меньше размножаться, многие особи страдают из-за изнуряющей жажды и постоянного голода, что сокращает продолжительность жизни этих животных. Обезвоженные самки носорога производят в разы меньше молока, из-за чего страдают или умирают обессиленные детёныши».
Вера в лучшее
Несмотря на эти мрачные новости в целом, многие браконьеры, которые охотились на территории Крюгера, были арестованы. Специалисты стараются улучшить систему наблюдения за носорогами в национальном парке, чтобы, в первую очередь, тщательно отслеживать жизнь фертильных и беременных самок носорогов. Тем самым они пытаются сохранить популяцию диких животных.
Согласно сообщению Организации Южноафриканских парков, браконьерство сократилось на 21.6% в период с 2018 по 2019 годы. Следует отметить, что убийства слонов также сократились на 43.8%.
Иногда, чтобы защитить носорогов, Организация по защите диких животных перевозит (довольно оригинальным способом) некоторых особей из национального парка Крюгера в более безопасные заповедники, где деятельность браконьеров в разы меньше.
Безболезненное удаление рогов у диких носорогов в национальном парке Крюгера, делая носорогов непривлекательными целями для убийц – это главная стратегия защитников заповедника для борьбы с браконьерством.
Не без трудностей
Организация Южноафриканских парков называет внутреннюю коррупцию в парке Крюгера огромной проблемой и добавляет: «Это серьёзно влияет на работников заповедника и на операции по борьбе с браконьерством, а также подрывает репутацию и авторитет самой Организации».
«Браконьерские группировки явно смогли внедриться к смотрителям парка Крюгера и других заповедников. Об этом свидетельствуют многочисленные аресты последних», – говорит Кэти Дин, генеральный директор частной лондонской компании по охране диких носорогов («Save the Rhino International»).
В течение 2020 года на территории многих заповедников браконьеры убили вкупе 394 носорога, большинство из них — в парке Крюгера. Изоляция из-за вспышки коронавируса в 2020 году препятствовала свободному передвижению по парку, тем самымсокращая случаи браконьерства. Но когда ограничения по передвижению были сняты, то убийства носорогов резко возросли, особенно в декабре, по данным Департамента по охране дикой природы Южной Африки.
В 2020 году на охраняемой территории заповедника Крюгера были арестованы 66 человек, которые входили в команду смотрителей парка. Предположительно, они занимались браконьерством и торговлей рогов носорогов на чёрном рынке. Но, скорее всего, по словам Найта, судебное расследование будет приостановлено из-за спорного закрытия регионального суда Скукузы («Суд Носорога»), расположенного внутри Крюгера. Этот суд известен нетерпимостью к браконьерской деятельности и внушительными тюремными сроками.
По неутешительным прогнозам Организации южноафриканских парков, в 2020 году от рук браконьеров могли пострадать 500 носорогов. Сейчас стало ясно, что к концу года браконьеры лишили жизни 303 особей. Показатель лучше, чем ожидалось, но закрывать глаза на это нельзя — никто и не собирается. Организация заявляет, что будет делать всё возможное, чтобы предотвратить браконьерскую деятельность на территории заповедников.