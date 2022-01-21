В нацпарке «Земля леопарда» замечен редчайший козленок

Сотрудник национального парка «Земля леопарда» лично встретил самых редких копытных юго-западного Приморья: группу горалов с козленком. Это позволило впервые за последние 100 лет подтвердить теорию о присутствии устойчивой размножающейся группировки редких животных.
Амурский горал (Naemorhedus caudatus) населяет горные леса юго-восточной России (Хабаровский край и Приморский край), северо-восточного Китая и Корейского полуострова. Он также называется «китайский» или «восточный горал». На юге Дальнего Востока он – единственный представитель полорогих копытных.
Вид внесен в Международную красную книгу как уязвимый. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, а общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна.
Наличие размножающихся пар дикого горала в нацпарке ранее только предполагалось. В 2017 году здесь с помощью фотоловушки была зафиксирована лишь одна особь, самка, а спустя год в кадр попал самец. Новая встреча произошла в середине января 2022 года.
Сотрудник отдела науки Тимофей Петров занимался изучением местообитаний горалов, работая с фотоловушками на месте, где ранее были найдены фекалии этих животных. А поскольку горалы предпочитают ходить в туалет в одном месте, вероятность запечатлеть их вновь – впервые за 5 лет – была высокой.
После того, как стало достоверно известно, что эти животные размножаются на «Земле леопарда», биологи планируют установить численность горала на юго-западе Приморского края. Более того, надежды исследователей полностью оправдались: амурский горал действительно попал в объектив ранее установленной у этого места фотоловушки.
Предыдущие исследования проводились в 1978 году. Тогда научная экспедиция обследовала бассейны рек Амба и Кроуновка, но несмотря на тщательный осмотр территории горала или его следы обнаружить не удалось. С тех пор долгое время считалось, что эти представители фауны здесь исчезли.
Уникальное открытие подтверждает: природоохранные меры, принимаемые в национальном парке «Земля леопарда» на протяжении 10 лет, помогли сохранить местную группировку горалов. Кормовая база, необходимая дальневосточному леопарду и амурскому тигру, присутствует в таком количестве, что даже самая редкая потенциальная добыча, такая как горалы, способна выжить. Это стало возможным благодаря предпринятым против браконьерства шагам.
Одновременно в три раза выросла популяция дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире, – до 110 особей, а плотность амурского тигра стала самой высокой среди нацпарков и заповедников планеты – 41 животное.