В нацпарке «Земля леопарда» замечен редчайший козленок

После того, как стало достоверно известно, что эти животные размножаются на «Земле леопарда», биологи планируют установить численность горала на юго-западе Приморского края. Более того, надежды исследователей полностью оправдались: амурский горал действительно попал в объектив ранее установленной у этого места фотоловушки.

Предыдущие исследования проводились в 1978 году. Тогда научная экспедиция обследовала бассейны рек Амба и Кроуновка, но несмотря на тщательный осмотр территории горала или его следы обнаружить не удалось. С тех пор долгое время считалось, что эти представители фауны здесь исчезли.

Уникальное открытие подтверждает: природоохранные меры, принимаемые в национальном парке «Земля леопарда» на протяжении 10 лет, помогли сохранить местную группировку горалов. Кормовая база, необходимая дальневосточному леопарду и амурскому тигру, присутствует в таком количестве, что даже самая редкая потенциальная добыча, такая как горалы, способна выжить. Это стало возможным благодаря предпринятым против браконьерства шагам.

Одновременно в три раза выросла популяция дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире, – до 110 особей, а плотность амурского тигра стала самой высокой среди нацпарков и заповедников планеты – 41 животное.