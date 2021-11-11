В немецком зоопарке родился редкий чепрачный тапир: видео

Ее беременность длилась более 390 дней. Смотрители обнаружили новорожденного рано утром в открытом вольере. Лейла уже не в первый раз становится матерью, но пара ее малышей в прошлом погибла, и теперь специалисты делают очень осторожные прогнозы. Сейчас детеныш выглядит здоровым и активным, и это позволяет надеяться на то, что он переживет свой самый критический период в жизни.

Ветеринары внимательно наблюдают за новым постояльцем зоопарка. Они также отмечают, что матери и ребенку необходимо дать личное время и не тревожить их, чтобы между ними развилась максимальная связь. Отец – 13-летний самец по кличке Копасих, давний партнер Лайлы. В воспитании потомства он участия не принимает.

Детеныши чепрачного тапира при рождении весят больше, чем у других тапиров – до 10 кг, и растут они быстрее. Взрослых размеров (рост около 2 метров, вес более 250 кг) они достигают к 6 – 8 месяцам. Тогда же они отказываются от материнского молока, а пятнистый детский окрас у них сменяется на взрослый, который позволяет им отлично маскироваться. Половой зрелости они достигают к 2,8 – 3,5 годам; общая продолжительность их жизни составляет примерно 30 лет.

Узнайте об особенностях размножения тапиров.