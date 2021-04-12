В Непале растет популяция носорогов

Как сообщил Департамент национальных парков и охраны дикой природы Непала (DNPWC), популяция индийских носорогов (Rhinoceros unicornis) выросла до 752 особей, что на 107 животных больше, чем было в 2015 году.
В департаменте рассказывают, что когда-то по южным равнинам Непала бродили тысячи носорогов, но браконьерство и вторжение человека в среду обитания животных уменьшили их численность примерно до сотни особей в 1960-х годах. Теперь вид занесен в Международную красную книгу как уязвимый.
С 1994 года в Непале раз в пять лет проводится полный учет носорогов. Во время первой переписи зоологи насчитали 466 носорогов.
В последней переписи приняло участие около 250 человек. Перепись длилась три недели, а в качестве транспорта участники подсчета использовали 57 слонов.
Перепись, отложенная на год из-за пандемии коронавируса, проводилась с использованием оборудования GPS, биноклей и фотоаппаратов. В итоге насчитали 752 носорога – популяция не только не сокращается, но растет!
Власти Непала сообщают, что подсчет животных не обошелся без трагедий. На одного из погонщиков слона напал тигр, в считанные секунды растерзав его, а еще один из сотрудников DNPWC был ранен после нападения дикого слона.
Популяция носорогов увеличилась в последние годы на фоне правительственных инициатив по борьбе с браконьерством и охране природы. Но незаконная торговля рогами носорогов, которые ценятся в Китае и Юго-Восточной Азии за их предполагаемые лечебные свойства, остается угрозой для этих животных.
По данным DNPWC, в прошлом году в Непале погибло около 26 носорогов, в том числе четыре от браконьерства.