В Непале растет популяция носорогов

В департаменте рассказывают, что когда-то по южным равнинам Непала бродили тысячи носорогов, но браконьерство и вторжение человека в среду обитания животных уменьшили их численность примерно до сотни особей в 1960-х годах. Теперь вид занесен в Международную красную книгу как уязвимый.

С 1994 года в Непале раз в пять лет проводится полный учет носорогов. Во время первой переписи зоологи насчитали 466 носорогов.

В последней переписи приняло участие около 250 человек. Перепись длилась три недели, а в качестве транспорта участники подсчета использовали 57 слонов.

Перепись, отложенная на год из-за пандемии коронавируса, проводилась с использованием оборудования GPS, биноклей и фотоаппаратов. В итоге насчитали 752 носорога – популяция не только не сокращается, но растет!