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В Непале растет популяция носорогов

National Geographic Россия
12 апреля 2021
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Фото: Siddarth Machado / flickr.com
Животные едва не исчезли в 1960-х годах, но сейчас дела идут намного лучше.

Как сообщил Департамент национальных парков и охраны дикой природы Непала (DNPWC), популяция индийских носорогов (Rhinoceros unicornis) выросла до 752 особей, что на 107 животных больше, чем было в 2015 году. 

«Увеличение численности носорогов — радостная новость для нас. Но впереди нас ждут задачи по расширению ареала животного для поддержания этого роста», — Харибхадра Ачарья, сотрудник отдела информации DNPWC.

В департаменте рассказывают, что когда-то по южным равнинам Непала бродили тысячи носорогов, но браконьерство и вторжение человека в среду обитания животных уменьшили их численность примерно до сотни особей в 1960-х годах. Теперь вид занесен в Международную красную книгу как уязвимый. 

С 1994 года в Непале раз в пять лет проводится полный учет носорогов. Во время первой переписи зоологи насчитали 466 носорогов. 

В последней переписи приняло участие около 250 человек. Перепись длилась три недели, а в качестве транспорта участники подсчета использовали 57 слонов. 

Перепись, отложенная на год из-за пандемии коронавируса, проводилась с использованием оборудования GPS, биноклей и фотоаппаратов. В итоге насчитали 752 носорога – популяция не только не сокращается, но растет! 

«Носороги были подсчитаны с помощью метода прямого наблюдения, когда счетная группа находилась на расстоянии не более 100 метров от животного», — Харибхадра Ачарья.
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Власти Непала сообщают, что подсчет животных не обошелся без трагедий. На одного из погонщиков слона напал тигр, в считанные секунды растерзав его, а еще один из сотрудников DNPWC был ранен после нападения дикого слона. 

Популяция носорогов увеличилась в последние годы на фоне правительственных инициатив по борьбе с браконьерством и охране природы. Но незаконная торговля рогами носорогов, которые ценятся в Китае и Юго-Восточной Азии за их предполагаемые лечебные свойства, остается угрозой для этих животных. 

По данным DNPWC, в прошлом году в Непале погибло около 26 носорогов, в том числе четыре от браконьерства.

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