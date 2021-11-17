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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

В Новой Зеландии поссум захватил женщину в «заложницы»

Анастасия Баринова
17 ноября 2021
Brushtail_Possum_IMG_5017.jpg
Фото: Andrew Mercer/Wikipedia
Brushtail_Possum.jpg
Фото: Andrew Mercer/Wikipedia
Полицейским пришлось провести необычную спасательную операцию.

Полиция города Данидин на Южном острове Новой Зеландии приняла необычный вызов: позвонившая им женщина сообщила, что находится в заложниках у лисьего кузу. Этого зверя из семейства кускусовых называют также щёткохвостом, или лисовидным поссумом (Trichosurus vulpecula).  Вырастает кузу до 30-58 см, причем около 40 см из них приходится на хвост. Изначально лисий кузу жил только в Австралии, но в XIX веке был завезен в Новую Зеландию.

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Ночной хищник питается птицами и варанами, но и для человека он представляет потенциальную опасность: у него очень острые зубы, а когтями он способен срывать кору с деревьев. Напуганный зверек может агрессивно обороняться, и тогда его противник получит болезненные травмы. Не желая рисковать, жительница Данидина обратилась за помощью: по ее словам, возле ее дома сидел лисий кузу, не позволявший ей выйти наружу. Едва она пыталась добраться до своей машины, щёткохвост набрасывался на нее.

Когда к входной двери подошла полиция, поссум бросился и к блюстителю порядка. Однако агрессивной стычки не произошло: пушистый зверь просто залез на ногу полицейского и успокоился. Его «арестовали» и «выпустили без предъявления обвинений» в удаленной местности.

Ветеринары пояснили, что поссум действовал из страха, а не из агрессии. Притом опытное животное скорее убежало бы, но этот кузу был еще юным и наверняка только привыкал справляться с угрозами. Вероятно, малыш потерялся или осиротел. При этом в городской среде у кузу гораздо меньше возможностей спрятаться, чем в лесу, и совокупность этих факторов привела к стрессу и неадекватному поведению.

Поссумов не следует путать с опоссумами. Лисовидный поссум относится к отряду двурезцовых сумчатых (Diprotodontia) и семейству кускусовых (Phalangeridae). Помимо нескольких видов кузу, сюда входят различные кускусы.

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А вот разные опоссумы живут в Новом Свете и относятся к семейству опоссумовых (Didelphidae). Самый знаменитый представитель опоссумов – виргинский (Didelphis virginiana).

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