В Новой Зеландии поссум захватил женщину в «заложницы»

Ночной хищник питается птицами и варанами, но и для человека он представляет потенциальную опасность: у него очень острые зубы, а когтями он способен срывать кору с деревьев. Напуганный зверек может агрессивно обороняться, и тогда его противник получит болезненные травмы. Не желая рисковать, жительница Данидина обратилась за помощью: по ее словам, возле ее дома сидел лисий кузу, не позволявший ей выйти наружу. Едва она пыталась добраться до своей машины, щёткохвост набрасывался на нее.

Когда к входной двери подошла полиция, поссум бросился и к блюстителю порядка. Однако агрессивной стычки не произошло: пушистый зверь просто залез на ногу полицейского и успокоился. Его «арестовали» и «выпустили без предъявления обвинений» в удаленной местности.

Ветеринары пояснили, что поссум действовал из страха, а не из агрессии. Притом опытное животное скорее убежало бы, но этот кузу был еще юным и наверняка только привыкал справляться с угрозами. Вероятно, малыш потерялся или осиротел. При этом в городской среде у кузу гораздо меньше возможностей спрятаться, чем в лесу, и совокупность этих факторов привела к стрессу и неадекватному поведению.

Поссумов не следует путать с опоссумами. Лисовидный поссум относится к отряду двурезцовых сумчатых (Diprotodontia) и семейству кускусовых (Phalangeridae). Помимо нескольких видов кузу, сюда входят различные кускусы.