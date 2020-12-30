В Нью-Йорке белки начали нападать на людей. Никто не знает почему

Жители района Риго-парк в Куинсе сообщили как минимум о пяти нападениях агрессивных белок с конца ноября. Большинство атак произошло на 65-й улице недалеко от Фитчетт-стрит.

Одной из жительниц района потребовалось обратиться в отделение неотложной помощи после того, как белка покусала ее руку. Другие жители говорят, что боятся гулять по своему району из-за агрессивных грызунов.

Пострадавшая Мишлин Фредерик рассказала, что белка напала на нее 21 декабря.

«Она просто пробежала по моей ноге, и я подумала: «Окей, белка, привет, как дела»? Затем она то ли укусила, то ли коснулась моей шеи, я вытянулась, и следующее, что я помню: мы с ней схлестнулись будто на ринге, и я явно проигрывала», — сказала Фредерик.

По словам Мишлин, все ее руки были в крови и синяках. В качестве меры предосторожности она сделала прививку от бешенства.