В Орегонском зоопарке родились редкие летучие лисицы: видео

Родригесские летучие лисицы (Pteropus rodricensis) — эндемики крошечного острова Родригес, который входит в состав Республики Маврикий. Эти рукокрылые из семейства крыланов с размахом крыльев практически в метр живут большими колониями в сотни особей, питаются соком и мякотью тропических фруктов (например, тамариндов, джамбозы или инжира) и играют на острове важную роль опылителей и разносчиков семян растений.

Летучие лисицы острова Родригес являются вымирающим видом. Они практически исчезли с лица Земли в прошлом веке из-за потери среды обитания, освоения новых земель людьми и охоты местных жителей, которые употребляли животных в пищу. Однако тогда крылатые лисицы нашли защитника в лице знаменитого английского натуралиста и писателя Джеральда Даррелла, который решил увезти с острова некоторых особей и сформировать колонию, чтобы позже реинтродуцировать родригесских летучих лисиц в дикую природу. Сегодня популяция вида увеличилась примерно до 20 000 особей благодаря десятилетиям усилий природозащитников. Сейчас родригесские летучие лисицы живут в нескольких зоопарках по всему миру.

Живет колония летучих лисиц и в Орегонском зоопарке (Портленд, США). Недавно там родились три детеныша этого редкого вида — и это еще один маленький, но важный шаг в деле восстановления популяции. А еще — отличный повод полюбоваться на пушистых малышей!

Хотя павильон с рукокрылыми в зоопарке пока закрыт для посетителей, смотрители и ветеринары все так же ежедневно заботятся и ухаживают за всеми животными. Одного из новорожденных детенышей, мать которого умерла через несколько недель после родов, выкармливали вручную — и вверх ногами!