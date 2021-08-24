В Перу заметили «золотого» очкового медведя

Новое исследование, проведенное в Перу, позволило установить, что в этой стране живет больше очковых медведей, чем считалось ранее. Открытие совершила международная группа ученых из Германии и США. Биологи отправились в перуанские Анды в поисках желтохвостой обезьяны (Oreonax flavicauda) – редчайшего эндемика этих лесов, но местные жители и экологи сообщили, что здесь регулярно встречаются медведи. Это заставило команду пересмотреть приоритеты экспедиции: изучение очковых медведей в режиме реального времени является не менее уникальной возможностью.

Очковый медведь (Tremarctos ornatus) считается «пугливым»: о его жизни в дикой природе известно очень мало. Зверь настолько умело скрывался от людей, что до середины 2000-х годов ошибочно считалось, что он ведет ночной образ жизни. Между тем это единственный медведь, обитающий в Южной Америке, и он относится к так называемым «зонтичным» животным: так называют виды животных или растений, защита которых непосредственно способствует защите других видов в данной экосистеме. Очковый медведь относится к уязвимым; ему угрожают браконьерство и исчезновение среды обитания.

Вместе с местным сообществом биологи разработали протокол для исследований в регионе Копаллин (Copallín), который состоит из лугов и лесных массивов. В каждую полевую группу входил как минимум один местный гид. За время наблюдений медведь несколько раз попадался на глаза человека, в том числе за один день было зафиксировано сразу четыре особи.

Медведям были присвоены индивидуальные идентификационные данные на основе их рисунка на морде, который является уникальным. Полученные данные позволили рассчитать плотность популяции: свыше 10 медведей на 100 квадратных километров. Это более чем в два раза превышает прежние данные!