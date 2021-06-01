В Приморье плодовитая самка редкого леопарда родила уже 10 котят

Самая плодовитая в мире самка дикого дальневосточного леопарда стала мамой в пятый раз. Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае сняли краснокнижную кошку по имени Грация с новыми котятами. Включая этот выводок, мать-героиня подарила жизнь уже десяти пятнистым хищникам. За всю историю научных наблюдений этого подвида случай подобной плодовитости стал рекордным.

На новых снимках счастливая мама прогуливается в компании двоих крупных котят. Судя по размерам, им около года – уже почти взрослые хищники. В этом возрасте леопарды часто перемещаются по охотничьему участку в сопровождении матери, активно осваивают охотничьи навыки. Ещё буквально пара месяцев, и дети покинут мать, чтобы начать взрослую жизнь. Все животные на снимках выглядят сытыми и здоровыми.