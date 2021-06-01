В Приморье плодовитая самка редкого леопарда родила уже 10 котят
Самая плодовитая в мире самка дикого дальневосточного леопарда стала мамой в пятый раз. Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае сняли краснокнижную кошку по имени Грация с новыми котятами. Включая этот выводок, мать-героиня подарила жизнь уже десяти пятнистым хищникам. За всю историю научных наблюдений этого подвида случай подобной плодовитости стал рекордным.
На новых снимках счастливая мама прогуливается в компании двоих крупных котят. Судя по размерам, им около года – уже почти взрослые хищники. В этом возрасте леопарды часто перемещаются по охотничьему участку в сопровождении матери, активно осваивают охотничьи навыки. Ещё буквально пара месяцев, и дети покинут мать, чтобы начать взрослую жизнь. Все животные на снимках выглядят сытыми и здоровыми.
Подобная плодовитость Грации имеет большое значение, поскольку способствует регулярному приросту в популяции дальневосточного леопарда – самой редкой на планете большой кошки. Можно сказать, что хищница внесла огромный вклад в сохранение собственного уникального подвида. «Материнский капитал» для Грации – надежная охрана от браконьерства, пожаров, рубок леса и зимняя подкормка копытных.
Грация (ее номер в научной базе – Leo 23F) была впервые запечатлена фотоловушкой в 2013 году. По оценкам специалистов, сейчас ей около 10 лет – довольно много для дикого леопарда. Однако до сих пор Грация не раз показывает любовь к позированию перед объективами и доказывает, что не зря носит своё имя. Которое, кстати, хищница получила от школьников из экологического движения «Надеждинская районная организация Российской Зеленой Лиги».
Сейчас охраняемые территории населяют около 100 дальневосточных леопардов. Это известно благодаря сети из 400 фотоловушек, которые равномерно распределены по охраняемой территории. Самая большая сеть фотомониторинга среди заповедников и нацпарков России снабжает учёных гигабайтами ценных данных о жизни обитателей «Земли леопарда», в том числе дальневосточного леопарда и амурского тигра.
В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего 35 дальневосточных леопардов. Эти животные были на грани полного исчезновения. Юго-запад Приморского края был единственным местом на планете, где сохранился дальневосточный леопард. В 2012 году здесь был создан национальный парк «Земля леопарда». Отличить каждого из леопардов по фотографиям с фотоловушек ученым позволяет узор пятен на боках, индивидуальный для каждой особи – как отпечатки пальцев. Благодаря фотомониторингу специалистам удается проследить целые династии дальневосточных леопардов. Подобные наблюдения дают ценный материал для проведения будущих исследований.