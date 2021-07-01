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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Звери

В радиоактивной зоне Фукусимы поселились гибриды свиней и кабанов

Анастасия Баринова
01 июля 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Fukushima University's Institute of Environmental Radioactivity
Сбежавшие из домашних хозяйств свиньи стали инвазивным видом.

После того, как атомная электростанция Фукусима была разрушена в результате землетрясения в 2011 году, власти изолировали прилегающую территорию. Но запрет на посещение не распространяется на диких зверей, и в итоге эта зона стала местом проведения уникального биологического эксперимента. Ученые изучали ДНК сотен различных представителей фауны с целью выяснить, что происходит в зараженной радиацией местности, которая внезапно осталась без людей и оказалась захвачена животными — дикими и домашними.

Самой процветающей популяцией оказались кабаны. Генетических мутаций, несмотря на радиоактивную опасность, не произошло. Вместо этого ученые фиксируют «биологическое вторжение»: в ДНК современных кабанов на Фукусиме присутствуют гены домашних свиней, сбежавших с ферм после катастрофы.

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Команда рассмотрела образцы мышц 243 кабанов, свиней и гибридов. На долю смешанных особей приходится 16%, и большинство из них, 75%, живет на расстоянии 20 километров от эпицентра. При этом гены домашних свиней постепенно «размываются».

После того, как первые сбежавшие свиньи дали гибридное потомство, новых чистокровных свиней больше не появлялось и не могло появляться: особи, привыкшие жить под присмотром человека, самостоятельно с угрозами естественной среды не справятся. В свою очередь кабаны в таких условиях чувствуют себя очень хорошо: по сути, их единственная угроза — это люди. Таким образом популяция стабильно растет, а инвазивные «домашние» гены исчезают.

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Fukushima University's Institute of Environmental Radioactivity Радиационный фон оказал на кабанов только один эффект: снижение иммунитета.

Между тем с 2018 года люди начали возвращаться в ранее заброшенные районы возле Фукусимы. Теперь ученые планируют изучить, как влияние человека отразится на жизни привыкших к одиночеству кабанов.

Узнайте, как живут другие звери в районе Фукусимы.

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