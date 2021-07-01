В радиоактивной зоне Фукусимы поселились гибриды свиней и кабанов

После того, как атомная электростанция Фукусима была разрушена в результате землетрясения в 2011 году, власти изолировали прилегающую территорию. Но запрет на посещение не распространяется на диких зверей, и в итоге эта зона стала местом проведения уникального биологического эксперимента. Ученые изучали ДНК сотен различных представителей фауны с целью выяснить, что происходит в зараженной радиацией местности, которая внезапно осталась без людей и оказалась захвачена животными — дикими и домашними.

Самой процветающей популяцией оказались кабаны. Генетических мутаций, несмотря на радиоактивную опасность, не произошло. Вместо этого ученые фиксируют «биологическое вторжение»: в ДНК современных кабанов на Фукусиме присутствуют гены домашних свиней, сбежавших с ферм после катастрофы.