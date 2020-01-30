В РФ легализовали охоту с луком и арбалетом

Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. В документе лук описывается как охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил. Арбалет — охотничье метательное стрелковое оружие, обладающее механизмом фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, при этом сила дуги превышает 43 килограмм-сил.
Приобрести такое оружие смогут граждане страны, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение охотничьего оружия. Луки и арбалеты должны пройти регистрацию в Росгвардии.
По мнению Сергея Ястржембского, члена Международного клуба Сафари и Международного клуба горных охотников OVIS, разрешение на охоту с профессиональными луками и арбалетами может привлечь в Россию большое количество иностранных туристов.
Охота с использованием холодного метательного оружия практикуется в более чем 130 странах, в том числе в государствах Европы, США, Канаде и Австралии. При этом в законодательстве этих стран, как правило, оговариваются разрешенные сезоны охоты, мощность используемого оружия, тип стрел, виды животных, на которые разрешена охота, а также определенные требования к получению лицензий.