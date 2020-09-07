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Звери

В Шотландии родилась черная альпака. Она может стоить тысячи долларов

National Geographic Россия
07 сентября 2020
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Фото: robdownunder / Flickr
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Фото: Nike Finn / Flickr
Все из-за редкого цвета шерсти.

Миниатюрная самка альпака по имени Тиа родилась от пары по имени Лола и Джек в парке дикой природы графства Пертшир, Шотландия. Пока что малышка питается исключительно материнским молоком, а затем постепенно начнет пробовать взрослую пищу: сено, ивовые ветки, траву. 

Цветовая гамма шерсти этих мозоленогих очень разнообразна: существует два десятка оттенков — от кипенно-белого до коричневого, но черный считается самой редкой мастью для альпака. Именно поэтому 

Альпаки живут в Великобритании с 1980-х годов. По данным Alpaca Seller, их в стране около 14 000, и они могут стоить от 650 долларов за молодого самца до более 2500 долларов за самку репродуктивного возраста. А стоимость более редких экземпляров с хорошей родословной, редкой шерстью и выставочным экстерьером может достигать до пятизначной цены.

Альпака (Vicugna pacos) – одомашненная форма южноамериканского верблюда викунья. Считается, что индейцы Перу стали впервые разводить альпак около 6000 лет назад ради теплой и легкой шерсти, и до сих пор в Андах есть множество специальных ферм. Во время колонизации Южной Америки вид был почти истреблен, но в наши дни охота на альпак запрещена, а в зоопарках и фермерских хозяйствах по всему миру существует стабильная популяция вида.

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