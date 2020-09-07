В Шотландии родилась черная альпака. Она может стоить тысячи долларов

Миниатюрная самка альпака по имени Тиа родилась от пары по имени Лола и Джек в парке дикой природы графства Пертшир, Шотландия. Пока что малышка питается исключительно материнским молоком, а затем постепенно начнет пробовать взрослую пищу: сено, ивовые ветки, траву.

Цветовая гамма шерсти этих мозоленогих очень разнообразна: существует два десятка оттенков — от кипенно-белого до коричневого, но черный считается самой редкой мастью для альпака. Именно поэтому

Альпаки живут в Великобритании с 1980-х годов. По данным Alpaca Seller, их в стране около 14 000, и они могут стоить от 650 долларов за молодого самца до более 2500 долларов за самку репродуктивного возраста. А стоимость более редких экземпляров с хорошей родословной, редкой шерстью и выставочным экстерьером может достигать до пятизначной цены.