В Шотландии родилась черная альпака. Она может стоить тысячи долларов

Миниатюрная самка альпака по имени Тиа родилась от пары по имени Лола и Джек в парке дикой природы графства Пертшир, Шотландия. Пока что малышка питается исключительно материнским молоком, а затем постепенно начнет пробовать взрослую пищу: сено, ивовые ветки, траву.
Цветовая гамма шерсти этих мозоленогих очень разнообразна: существует два десятка оттенков — от кипенно-белого до коричневого, но черный считается самой редкой мастью для альпака. Именно поэтому
Альпаки живут в Великобритании с 1980-х годов. По данным Alpaca Seller, их в стране около 14 000, и они могут стоить от 650 долларов за молодого самца до более 2500 долларов за самку репродуктивного возраста. А стоимость более редких экземпляров с хорошей родословной, редкой шерстью и выставочным экстерьером может достигать до пятизначной цены.
Rare black alpaca worth thousands of dollars born in Scotland https://t.co/idctF0EIsX pic.twitter.com/6jw2SuSWwr— Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 6, 2020
Альпака (Vicugna pacos) – одомашненная форма южноамериканского верблюда викунья. Считается, что индейцы Перу стали впервые разводить альпак около 6000 лет назад ради теплой и легкой шерсти, и до сих пор в Андах есть множество специальных ферм. Во время колонизации Южной Америки вид был почти истреблен, но в наши дни охота на альпак запрещена, а в зоопарках и фермерских хозяйствах по всему миру существует стабильная популяция вида.
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