Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Звери

В Шотландии заметили редкую белку-альбиноса: фото

National Geographic Россия
26 ноября 2020
7491959070_86c831a0aa_o.jpg
Идеальная маскировка для снежной зимы, но не особо удачная — для жизни в зеленом парке.

Запечатлеть на камеру белку-альбиноса удалось 51-летнему разработчику программного обеспечения из Эдинбурга Ричарду Воу. По его словам, животное регулярно появляется во дворе его дома уже на протяжении четырех лет. Мужчина назвал белку Лекси и иногда подкармливает ее орехами. 

«В этот раз я собирался по магазинам, а она бегала по двору. К счастью, у меня была с собой камера. Кажется, она была в хорошем настроении и попозировала для нескольких фотографий <…> Обычно я вижу ее пару раз в неделю, хотя иногда пропадает на неделю-другую. Всегда приятно видеть, когда она возвращается», — Ричард Воу.

По словам Воу, белка хорошо ладит с другими животными, но дает отпор, когда кто-то проявляет агрессию. 

«Она довольно нахальная, иногда просто убегает, бросив пару дерзких взглядов, а иногда как будто позирует для фотографий», — говорит шотландец. 

Белки-альбиносы — чрезвычайно редкое явление. Вероятность рождения такого животного составляет примерно 1 на 100 000. Считается, что во всей Великобритании должно обитать не более 50 таких грызунов. 

Альбинизм — генетическое заболевание, которое снижает количество меланина в организме существа, делая его кожу и мех белыми. Это может значительно снизить шансы животного на выживание в дикой природе, причем не только из-за других хищников: выделяющегося зверя легко могут выследить и убить браконьеры. Так случилось с лосем-альбиносом и с двумя уникальными белыми жирафами.  

рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Звезда

В Индии обнаружили черепаху редкой желтой окраски. Как она появилась?

Москва

Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву

Вопросительный знак, вопрос

Безопасно ли оставаться дома? Устраиваем детокс для своей квартиры