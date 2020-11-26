В Шотландии заметили редкую белку-альбиноса: фото

Запечатлеть на камеру белку-альбиноса удалось 51-летнему разработчику программного обеспечения из Эдинбурга Ричарду Воу. По его словам, животное регулярно появляется во дворе его дома уже на протяжении четырех лет. Мужчина назвал белку Лекси и иногда подкармливает ее орехами.
LOOK: Richard Waugh, a father of two, captured in Edinburgh, Scotland these stunning photos of a rare albino squirrel.#PanayNews pic.twitter.com/P8OvDn34bk— Panay News (@panaynewsdotnet) November 25, 2020
По словам Воу, белка хорошо ладит с другими животными, но дает отпор, когда кто-то проявляет агрессию.
«Она довольно нахальная, иногда просто убегает, бросив пару дерзких взглядов, а иногда как будто позирует для фотографий», — говорит шотландец.
Белки-альбиносы — чрезвычайно редкое явление. Вероятность рождения такого животного составляет примерно 1 на 100 000. Считается, что во всей Великобритании должно обитать не более 50 таких грызунов.
Альбинизм — генетическое заболевание, которое снижает количество меланина в организме существа, делая его кожу и мех белыми. Это может значительно снизить шансы животного на выживание в дикой природе, причем не только из-за других хищников: выделяющегося зверя легко могут выследить и убить браконьеры. Так случилось с лосем-альбиносом и с двумя уникальными белыми жирафами.