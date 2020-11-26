В Шотландии заметили редкую белку-альбиноса: фото

По словам Воу, белка хорошо ладит с другими животными, но дает отпор, когда кто-то проявляет агрессию.

«Она довольно нахальная, иногда просто убегает, бросив пару дерзких взглядов, а иногда как будто позирует для фотографий», — говорит шотландец.

Белки-альбиносы — чрезвычайно редкое явление. Вероятность рождения такого животного составляет примерно 1 на 100 000. Считается, что во всей Великобритании должно обитать не более 50 таких грызунов.

Альбинизм — генетическое заболевание, которое снижает количество меланина в организме существа, делая его кожу и мех белыми. Это может значительно снизить шансы животного на выживание в дикой природе, причем не только из-за других хищников: выделяющегося зверя легко могут выследить и убить браконьеры. Так случилось с лосем-альбиносом и с двумя уникальными белыми жирафами.