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В Швеции заметили редчайшего белого лося

National Geographic Россия
24 декабря 2020
Обнаруживший его фотограф полагает, что животное не является альбиносом.

52-летний Роджер Брендхаген, фотограф дикой природы из Норвегии, заметил белого лося (Alces alces) во время прогулки по сельской местности в провинции Вермланд на западе Швеции.

«Я встречал тысячи лосей в своей жизни, но увидев этого парня в шведских лесах, чуть не потерял рассудок. Слава богу, камеру не потерял», — рассказал Брендхаген.

Фотограф уверен, что белизна лося не связана с альбинизмом, а является результатом рецессивного гена, который и отвечает за появление у животного белого меха с коричневыми пятнами или — в редких случаях — полностью белого меха.

Это состояние носит название пибальдизм. Оно отличается от альбинизма тем, что пораженные клетки сохраняют способность производить пигмент, но у них отключена эта конкретная функция. При альбинизме клетки вообще лишены способности производить пигмент.

«Животное может стать светлее, частично белым или полностью белым, однако глаза, клюв [в случае с птицами] и когти часто имеют нормальную пигментацию, в отличие от альбинизма», — пояснил Брендхаген.

Помимо Скандинавии, белые лоси встречаются на Аляске и в Канаде.

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