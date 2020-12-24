В Швеции заметили редчайшего белого лося

52-летний Роджер Брендхаген, фотограф дикой природы из Норвегии, заметил белого лося (Alces alces) во время прогулки по сельской местности в провинции Вермланд на западе Швеции.

«Я встречал тысячи лосей в своей жизни, но увидев этого парня в шведских лесах, чуть не потерял рассудок. Слава богу, камеру не потерял», — рассказал Брендхаген.