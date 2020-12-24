В Швеции заметили редчайшего белого лося

52-летний Роджер Брендхаген, фотограф дикой природы из Норвегии, заметил белого лося (Alces alces) во время прогулки по сельской местности в провинции Вермланд на западе Швеции.
«Я встречал тысячи лосей в своей жизни, но увидев этого парня в шведских лесах, чуть не потерял рассудок. Слава богу, камеру не потерял», — рассказал Брендхаген.
Фотограф уверен, что белизна лося не связана с альбинизмом, а является результатом рецессивного гена, который и отвечает за появление у животного белого меха с коричневыми пятнами или — в редких случаях — полностью белого меха.
I'm dreaming of a white Christ-MOOSE: Woodland beast with no pigment in its fur is spotted in Swedenhttps://t.co/wVFwbXRGYf— Daily Mail Online (@MailOnline) December 23, 2020
Это состояние носит название пибальдизм. Оно отличается от альбинизма тем, что пораженные клетки сохраняют способность производить пигмент, но у них отключена эта конкретная функция. При альбинизме клетки вообще лишены способности производить пигмент.
«Животное может стать светлее, частично белым или полностью белым, однако глаза, клюв [в случае с птицами] и когти часто имеют нормальную пигментацию, в отличие от альбинизма», — пояснил Брендхаген.
Помимо Скандинавии, белые лоси встречаются на Аляске и в Канаде.