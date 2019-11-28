В Сибири нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет: возможно, это предок волка и собаки

Останки двухмесячного щенка были обнаружены еще летом 2018 года близ реки Индигирка к северо-востоку от Якутска. Щенку дали имя Догор: в переводе с якутского — «друг». Причину смерти животного пока определить не удалось.

Тело, покоившееся в вечной мерзлоте, сохранилось почти идеально: с молочными зубами, усами, ресницами и носом. При изучении применялось секвенирование — определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. Ученые из России и Швеции выяснили, что Догор жил около 18 тысяч лет назад, но не смогли определить его вид.