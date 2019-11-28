Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

В Сибири нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет: возможно, это предок волка и собаки

28 ноября 2019
Догор
Фото: Сергей Федоров/siberiantimes.com
Догор
Фото: Сергей Федоров/siberiantimes.com
information_items_7744.jpg
Фото: Сергей Федоров/siberiantimes.com
Ученые пока не могут точно определить вид животного.

Останки двухмесячного щенка были обнаружены еще летом 2018 года близ реки Индигирка к северо-востоку от Якутска. Щенку дали имя Догор: в переводе с якутского — «друг». Причину смерти животного пока определить не удалось.

Тело, покоившееся в вечной мерзлоте, сохранилось почти идеально: с молочными зубами, усами, ресницами и носом. При изучении применялось секвенирование — определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. Ученые из России и Швеции выяснили, что Догор жил около 18 тысяч лет назад, но не смогли определить его вид.

«Мы дважды секвенировали его геном, но до сих пор не можем сказать, волк это или собака – возможно, это их общий предок», – Сергей Федоров, исследователь.

По словам Лав Далена, профессора эволюционной генетики, основная сложность исследований заключается в том, что щенок жил во времена, когда произошло разделение видов волка и собаки — 15-40 тысяч лет назад. В связи с этим изучение Догора продолжается.

«У шведского центра самый большой в Европе банк ДНК всех собак мира, но даже с этой базой данных не вышло идентифицировать останки с первой попытки», – Лав Дален.