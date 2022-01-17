В Сирии нашли первых гибридных животных, выведенных человеком

Новое исследование показало, что жители Месопотамии использовали гибриды одомашненных и диких ослов, чтобы тянуть свои боевые повозки 4500 лет назад – по крайней мере, за 500 лет до того, как для этой цели были выведены лошади.

Анализ древней ДНК из костей животных, обнаруженных в северной Сирии, разрешил давний вопрос о том, к какому типу существ относились так называемые кунга. В древних источниках они описывались как тягловые животные.