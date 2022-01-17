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Звери

В Сирии нашли первых гибридных животных, выведенных человеком

National Geographic Россия
17 января 2022
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Это так называемые кунги – ослы, помогавшие людям перевозить четырехколесные повозки.

Новое исследование показало, что жители Месопотамии использовали гибриды одомашненных и диких ослов, чтобы тянуть свои боевые повозки 4500 лет назад – по крайней мере, за 500 лет до того, как для этой цели были выведены лошади.

Анализ древней ДНК из костей животных, обнаруженных в северной Сирии, разрешил давний вопрос о том, к какому типу существ относились так называемые кунга. В древних источниках они описывались как тягловые животные. 

«По скелетам мы знали, что это были непарнокопытные животные, похожие на лошадей, но они не соответствовали размерам домашних и диких сирийских ослов. Значит, они были чем-то иным, но было непонятно, в чем разница», – Ева-Мария Гейл, соавтор исследования из Института Жака Моно в Париже.

Новое исследование показало, что кунги были сильными, быстрыми и в то же время бесплодными гибридами самки домашнего осла и самца сирийского дикого осла, или гемиона — вида непарнокопытных, обитающих в этом регионе.

По словам Гейгла, в древних записях кунги упоминались как высоко ценимые и очень дорогие животные, что можно объяснить довольно сложным процессом их разведения. Перед спариванием самца дикого осла необходимо было поймать, а это было сложной задачей, поскольку они были могли бегать быстрее, чем домашние ослы и даже кунги. К тому же, их невозможно было приручить. 

«Они действительно создали эти гибриды с помощью биоинженерии. Насколько нам известно, существовали самые ранние гибриды, каждого из которых необходимо было производить заново – это объясняет, почему они были такими ценными», – Ева-Мария Гейл.

Кунги упоминаются в нескольких древних текстах клинописью на глиняных табличках из Месопотамии, и они же изображены тянущими четырехколесные боевые повозки на знаменитом «Штандарте войны и мира», шумерской мозаике, созданной около 4500 лет назад, которая сейчас выставлена ​​в Британском музее.

В настоящее время сирийские дикие ослы вымерли. Последний из них умер в 1927 году в старейшем зоопарке Тиргартен Шенбрунн в Вене. Его скелет теперь хранится в городском музее естественной истории. 

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Wikimedia Commons Ученые уверены, что на штандарте из древнего города Ур изображены кунги

В этом исследовании ученые сравнили геном костей последнего сирийского дикого осла из Вены с геномом 11 000-летних костей дикого осла, обнаруженных на археологических раскопках Гёбекли-Тепе, на территории, которая сейчас находится на юго-востоке Турции. 

Это сравнение показало, что оба животных были одного и того же вида, но древний дикий осел был намного крупнее. Это говорит о том, что сирийские дикие ослы сильно уменьшились в размерах, вероятно, из-за давления окружающей среды и охоты. 

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Древние записи показывают, что народы-преемники шумеров, такие как ассирийцы, продолжали разводить и продавать гибридных ослов на протяжении столетий, а резная каменная панель из ассирийской столицы Ниневии, которая сейчас находится в Британском музее, изображает двух мужчин, ведущих дикого осла, которого они схватили.

Кости гибридов для этого исследования были раскопаны в погребальном комплексе в Телль-Умм-эль-Марра в Северной Сирии. Это место датировано 3000-2000 гг до н.э и считается руинами древнего города Туба, упоминавшегося в египетских источниках. 

Кунги могли бегать быстрее, чем лошади, и поэтому практика использования их для буксировки боевых повозок, вероятно, продолжалась и после появления домашних лошадей. Но в конечном итоге более простой процесс разведения одомашненных лошадей свел на нет производство гибридов. 

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