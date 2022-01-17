В Сирии нашли первых гибридных животных, выведенных человеком

Новое исследование показало, что жители Месопотамии использовали гибриды одомашненных и диких ослов, чтобы тянуть свои боевые повозки 4500 лет назад – по крайней мере, за 500 лет до того, как для этой цели были выведены лошади.
Анализ древней ДНК из костей животных, обнаруженных в северной Сирии, разрешил давний вопрос о том, к какому типу существ относились так называемые кунга. В древних источниках они описывались как тягловые животные.
Новое исследование показало, что кунги были сильными, быстрыми и в то же время бесплодными гибридами самки домашнего осла и самца сирийского дикого осла, или гемиона — вида непарнокопытных, обитающих в этом регионе.
По словам Гейгла, в древних записях кунги упоминались как высоко ценимые и очень дорогие животные, что можно объяснить довольно сложным процессом их разведения. Перед спариванием самца дикого осла необходимо было поймать, а это было сложной задачей, поскольку они были могли бегать быстрее, чем домашние ослы и даже кунги. К тому же, их невозможно было приручить.
Кунги упоминаются в нескольких древних текстах клинописью на глиняных табличках из Месопотамии, и они же изображены тянущими четырехколесные боевые повозки на знаменитом «Штандарте войны и мира», шумерской мозаике, созданной около 4500 лет назад, которая сейчас выставлена в Британском музее.
В настоящее время сирийские дикие ослы вымерли. Последний из них умер в 1927 году в старейшем зоопарке Тиргартен Шенбрунн в Вене. Его скелет теперь хранится в городском музее естественной истории.
В этом исследовании ученые сравнили геном костей последнего сирийского дикого осла из Вены с геномом 11 000-летних костей дикого осла, обнаруженных на археологических раскопках Гёбекли-Тепе, на территории, которая сейчас находится на юго-востоке Турции.
Это сравнение показало, что оба животных были одного и того же вида, но древний дикий осел был намного крупнее. Это говорит о том, что сирийские дикие ослы сильно уменьшились в размерах, вероятно, из-за давления окружающей среды и охоты.
Древние записи показывают, что народы-преемники шумеров, такие как ассирийцы, продолжали разводить и продавать гибридных ослов на протяжении столетий, а резная каменная панель из ассирийской столицы Ниневии, которая сейчас находится в Британском музее, изображает двух мужчин, ведущих дикого осла, которого они схватили.
Кости гибридов для этого исследования были раскопаны в погребальном комплексе в Телль-Умм-эль-Марра в Северной Сирии. Это место датировано 3000-2000 гг до н.э и считается руинами древнего города Туба, упоминавшегося в египетских источниках.
Кунги могли бегать быстрее, чем лошади, и поэтому практика использования их для буксировки боевых повозок, вероятно, продолжалась и после появления домашних лошадей. Но в конечном итоге более простой процесс разведения одомашненных лошадей свел на нет производство гибридов.