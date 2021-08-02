Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

В Сочи родились леопарды, относящиеся к вымирающим видам: видео

Анастасия Баринова
02 августа 2021
sochi.jpg
Фото: Сочинский Национальный Парк
864px-Leopard---Panthera-pardus-saxicolor---Face---(Gentry).jpg
Фото: Alfred Hutter/Wikipedia
Малыши проводят время с мамой и набираются сил.

30 июля в Сочинском Национальном Парке произошло радостное событие: у пары переднеазиатских леопардов — Филоу и Шивы — на свет появилось два малыша. Их пол будет установлен через три месяца, когда придет время для их вакцинации, а пока детеныши проводят время только с матерью.

Переднеазиатский леопард, или кавказский барс (Panthera pardus ciscaucasica) — один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Взрослые вырастают до 126–183 см, средний вес варьируется от 25 до 50 кг. Животное относится к вымирающим видам: во всем мире насчитывается 870–1300 особей.

Детеныши при рождении весят менее 1 кг, и их глаза остаются закрытыми в течение первой недели. В возрасте около 2 недель они начинают учиться ходить, к 6-8 неделям выбираются из берлоги и примерно в это время они способны есть твердую пищу. Матери отдают им около трети добытой пищи. Детенышей полностью отлучают от груди к 3 месяцам, а к 20 месяцам они становятся самостоятельными.

Восьмилетний самец Филоу и девятилетняя самка Шива прибыли в сочинский парк совсем недавно: в декабре 2021 года. Их привезли из Швеции в рамках международной программы разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу. Оба леопарда родились в немецких зоопарках, а с 2014 года неразлучно жили в Швеции. Там они уже дважды становились родителями: в 2016 и 2019 годах.

Умар Семенов, заместитель директора по программе восстановления леопарда ФГБУ «Сочинский национальный парк», отмечает, что грамотная работа специалистов позволила паре хищников быстро адаптироваться в новых условиях и продолжать размножение.

Узнайте больше о программе по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

рекомендации
Самолёт

11 достопримечательностей мира, которые прекрасны с воздуха

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Восклицательный знак

Сайгаки: степные странники