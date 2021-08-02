В Сочи родились леопарды, относящиеся к вымирающим видам: видео

30 июля в Сочинском Национальном Парке произошло радостное событие: у пары переднеазиатских леопардов — Филоу и Шивы — на свет появилось два малыша. Их пол будет установлен через три месяца, когда придет время для их вакцинации, а пока детеныши проводят время только с матерью.
Переднеазиатский леопард, или кавказский барс (Panthera pardus ciscaucasica) — один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Взрослые вырастают до 126–183 см, средний вес варьируется от 25 до 50 кг. Животное относится к вымирающим видам: во всем мире насчитывается 870–1300 особей.
Детеныши при рождении весят менее 1 кг, и их глаза остаются закрытыми в течение первой недели. В возрасте около 2 недель они начинают учиться ходить, к 6-8 неделям выбираются из берлоги и примерно в это время они способны есть твердую пищу. Матери отдают им около трети добытой пищи. Детенышей полностью отлучают от груди к 3 месяцам, а к 20 месяцам они становятся самостоятельными.
Восьмилетний самец Филоу и девятилетняя самка Шива прибыли в сочинский парк совсем недавно: в декабре 2021 года. Их привезли из Швеции в рамках международной программы разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу. Оба леопарда родились в немецких зоопарках, а с 2014 года неразлучно жили в Швеции. Там они уже дважды становились родителями: в 2016 и 2019 годах.
Умар Семенов, заместитель директора по программе восстановления леопарда ФГБУ «Сочинский национальный парк», отмечает, что грамотная работа специалистов позволила паре хищников быстро адаптироваться в новых условиях и продолжать размножение.
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