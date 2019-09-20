В США нашли волка, который не прочь перекусить кузнечиками

Часто интересные открытия в мире дикой природы совершаются абсолютно случайно. Так выяснилось, что клювы тупиков светятся в ультрафиолете, а парнокопытные оплакивают погибших сородичей. Новое открытие тоже случилось по счастливой случайности.

Брэндон Бартон, общественный эколог из Университета штата Миссисипи, и его коллеги занимались пешим туризмом в скалистой глуши каньона Хеллс вдоль границы Орегона и Айдахо. На одной из троп внимание Бартона привлекло нечто странное. Это были волчьи экскременты, которые выглядели не совсем обычно – а пахли и того хуже (исследователь признается, что отвратительный запах остался даже тогда, когда они завернули фекалии в два зип-лока и убрали в рюкзак для дальнейшего изучения; помогло только обертывание в третий пакет и последующая изоляция в холодильной камере уже в лаборатории).

«Я помню, как сразу подумал: «Это кузнечики?» – вспоминает Бартон.

Обследовав находку, ученый убедился, что перед тем, как испражниться, волк явно съел не один десяток насекомых (позже исследования показали, что их было как минимум 181 штука – и это наверняка за один прием пищи). Такое количество казалось вполне правдоподобным: Бартон пояснил, что во время похода вся группа была буквально вынуждена отбиваться от кузнечиков и жуков.

Ученые установили камеру, чтобы выяснить, вернется ли волк на то же место. Проверив записи, они обнаружили, как волк пробирается по тропам среди ночи и действительно лопает кузнечиков, устрашающе щелкая челюстями. Хищник возвращается для того, чтобы перекусить, каждую ночь и уничтожал насекомых целыми роями.

«Зачем тратить свое время на то, чтобы убить лосенка или взрослого лося, которого одинокий волк, вероятно, не сможет завалить, если можно просто съесть всех этих кузнечиков?» – замечает Бартон.

По оценкам экологов, необычное угощение могло обеспечить волку до 10 процентов необходимых ему калорий в день. Целиком статья с результатами исследования опубликована в журнале Ecology.

Том Гейбл, биолог из Университета Миннесоты, не участвовавший в этом исследовании, сказал, что полученные результаты интересны особенно потому, что документирование подобных пищевых привычек часто во многом зависит от случайных наблюдений. Однако он не уверен, что такая связь волка и кузнечиков имеет важное экологическое значение в плане пересмотра пищевой цепи.

«Я думаю, что это действительно отличное наблюдение за естественной природой, но, на мой взгляд, на этом оно и заканчивается. Это просто подтверждает, что волки могут проявлять заметную гибкость, когда дело касается пищи», – говорит Гейбл.

Биолог также отметил, что исследователям известны случаи, когда волки питались рыбой, лебедями, выдрами, бобрами и даже черникой.

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