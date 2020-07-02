В США распространяется смертельный вирус, который называют «кроличьей Эболой»

С апреля Министерство сельского хозяйства США (USDA) подтвердило случаи заболевания RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте и Техасе. Некоторые регионы западной Мексики также пострадали от вируса.

Первый случай «кроличьей Эболы» был зафиксирован в Китае 35 лет назад. В США RHDV2 регистрируется четвертый раз в истории, однако впервые заболевание распространилось не только на домашних кроликов, но и в дикой природе.

В 2018 году вирус появился среди домашних кроликов в штате Огайо, затем в штате Вашингтон произошла отдельная вспышка. В конце февраля более десятка кроликов погибли в Центре птичьей и экзотической медицины на Манхэттене, скончавшись от вируса за несколько минут. Как отмечают в USDA, эта новая вспышка не связана с тремя предыдущими.