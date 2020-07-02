В США распространяется смертельный вирус, который называют «кроличьей Эболой»

Вирус известен как геморрагическая лихорадка кроликов RHDV2. Он вызывает повреждения органов и тканей этих животных, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. Часто единственный внешний признак того, что животные заражены, появляется лишь после их смерти: кролики внезапно падают замертво, а в их носах появляются кровавые выделения.
С апреля Министерство сельского хозяйства США (USDA) подтвердило случаи заболевания RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте и Техасе. Некоторые регионы западной Мексики также пострадали от вируса.
Первый случай «кроличьей Эболы» был зафиксирован в Китае 35 лет назад. В США RHDV2 регистрируется четвертый раз в истории, однако впервые заболевание распространилось не только на домашних кроликов, но и в дикой природе.
В 2018 году вирус появился среди домашних кроликов в штате Огайо, затем в штате Вашингтон произошла отдельная вспышка. В конце февраля более десятка кроликов погибли в Центре птичьей и экзотической медицины на Манхэттене, скончавшись от вируса за несколько минут. Как отмечают в USDA, эта новая вспышка не связана с тремя предыдущими.
Почти 500 животных в Нью-Мексико были заражены в период с марта по июнь.
Власти штата Нью-Мексико издали строгое распоряжение, согласно которому если в хозяйстве выявлен один случай заражения RHDV2, все остальные кролики должны быть умерщвлены. Это привело к гибели еще 600 животных в попытке остановить распространение вируса.
Ветеринары сообщают, что инкубационный период болезни составляет всего три дня. В это время некоторые кролики теряют аппетит и энергию, хотя другие не проявляют внешних симптомов заражения, прежде чем умереть. Органы кроликов выходят из строя, а кровь перестает правильно сворачиваться. Сообщается, что в местах, где зафиксирована вспышка, смертность этих животных составляет 90%.
RHDV2 легко распространяется через кровь, мочу и фекалии. Хотя вирус не может заразить людей или других животных, он может прилипать к волосам, обуви и одежде, распространяясь среди хозяев кроликов. Кроме того, частицы вируса могут переносить насекомые.
При этом, вирус очень трудно убить: он может жить более трех месяцев во внешней среде при комнатной температуре и даже выдержать температуру в 50 °C в течение часа. На данный момент болезнь не поддается лечению.
Ситуация осложняется тем, что в США нет лицензированной вакцины от вируса. Ее можно импортировать из Испании и Франции, однако процесс утверждения занимает не менее месяца.
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