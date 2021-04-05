В США родился двуликий котёнок-химера: фото

Котенка необычной окраски нашла во время строительных работ семья, недавно переехавшая в новый дом. Это оказалась девочка, и её назвали Абрикосинкой. Зверька с необычным окрасом обнаружили в стене дома вместе с ещё одним котёнком — сестрой Абрикосинки, которую окрестили Крендельком.

Их доставили в Центр спасения кошек Нэшвилла в Теннесси и отдали на воспитание двум недавно родившим кошкам — Пикл и Олив. Абрикосинка и Кренделёк оказались среди других котят общего помёта и были быстро приняты новыми матерями.