В США родился двуликий котёнок-химера: фото

Котенка необычной окраски нашла во время строительных работ семья, недавно переехавшая в новый дом. Это оказалась девочка, и её назвали Абрикосинкой. Зверька с необычным окрасом обнаружили в стене дома вместе с ещё одним котёнком — сестрой Абрикосинки, которую окрестили Крендельком.
Их доставили в Центр спасения кошек Нэшвилла в Теннесси и отдали на воспитание двум недавно родившим кошкам — Пикл и Олив. Абрикосинка и Кренделёк оказались среди других котят общего помёта и были быстро приняты новыми матерями.
Как отмечают эксперты, Абрикосинка может быть генетической кошкой-химерой — это означает, что ее клетки содержат два типа ДНК, возникающие при слиянии двух эмбрионов.
Воспитательница-волонтер Кики из Nashville Cat Rescue рассказала, что найденные котята немного застенчивы и часто встречают сотрудников шипением и рычанием. Зато вместе они чувствуют себя в безопасности.
«Я проводила с ними столько времени, сколько могла, но при этом уважала их потребность в личном пространстве. Я даже сидела на полу и большую часть дней работала на своем ноутбуке. Я хотела убедиться, что малыши чувствуют себя комфортно», — рассказала Кики.
В Центре спасения кошек хотят отдать котят в добрые руки, когда они подрастут. Но учитывая их привязанность друг к другу, им попытаются подыскать хозяев, которые смогут взять обеих сестер.