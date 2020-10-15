В США создали робота-дельфина, который выглядит совершенно как настоящий: видео

Как отмечает основатель и генеральный директор Edge Innovations Уолт Конти, в настоящее время в неволе содержится около 3000 дельфинов, которых используют в научных экспериментах, но главным образом для развлечения посетителей дельфинариев. По его словам, компания хочет использовать популярность этих животных и «предложить другие способы влюбиться в дельфинов».

Дельфин-робот весом около 250 килограммов и длиной 2,5 метра находится в штаб-квартире компании в Хейворде, Калифорния. Его реалистичный облик во многом связан с медицинским силиконом, из которого сделана его кожа. Механизм стал частью организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA).

Edge Innovations занимается созданием роботизированных существ, которые используются в голивудских блокбастерах. В частности, инженеры компании ответственны за производство механизмов для фильмов «Освободите Вилли», «Глубокое синее море» и «Анаконда».

«Идея этого пилотного проекта действительно состоит в том, чтобы создать своего рода Улицу Сезам под водой. Эти персонажи научили целое поколение тому, как относиться к различным аспектам человечества так, как никогда раньше нельзя было себе представить. И это то, о чем мы мечтаем в этом проекте», — говорит Роджер Хольцберг, креативный директор аниматронной программы Edge.

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