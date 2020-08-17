В США уничтожат 700 морских львов, чтобы спасти популяции исчезающих рыб

В 2018 году Конгресс одобрил изменение к Закону о защите морских млекопитающих 1972 года, которое разрешает убийство калифорнийских морских львов (Zalophus californianus). Теперь это решение утверждено Национальной службой морского рыболовства.

Чиновники обосновали решение тем, что морские львы истощают популяции находящихся под угрозой исчезновения чавычи (Oncorhynchus tshawytscha) и радужной форели (Oncorhynchus mykiss). По данным Департамента рыб и дикой природы Орегона, морские львы уничтожают до 44% всей популяции чавычи.

Как сообщает Fox News, из более чем 22 000 публичных комментариев, полученных правительством по заявке на получение разрешения, практически ни один не был в пользу убийства морских львов.