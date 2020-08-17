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Звери

В США уничтожат 700 морских львов, чтобы спасти популяции исчезающих рыб

Михаил Сысоев
17 августа 2020
Калифорнийский морской лев
Фото: Needpix.com
Представители обществ по защите животных категорически не согласны с этим решением.

В 2018 году Конгресс одобрил изменение к Закону о защите морских млекопитающих 1972 года, которое разрешает убийство калифорнийских морских львов (Zalophus californianus). Теперь это решение утверждено Национальной службой морского рыболовства. 

Чиновники обосновали решение тем, что морские львы истощают популяции находящихся под угрозой исчезновения чавычи (Oncorhynchus tshawytscha) и радужной форели (Oncorhynchus mykiss). По данным Департамента рыб и дикой природы Орегона, морские львы уничтожают до 44% всей популяции чавычи. 

Как сообщает Fox News, из более чем 22 000 публичных комментариев, полученных правительством по заявке на получение разрешения, практически ни один не был в пользу убийства морских львов.

«Убивать морских львов — все равно что накладывать пластырь на кровотечение. Но это не остановит причину кровотечения. Если вы не устраняете истинный корень проблемы, а изображаете деятельность, устраняя что-то другое <…> на самом деле, вы не предпринимаете никаких значимых действий», — Шэрон Янг, представитель сообщества The Humane Society.

Согласно постановлению правительства, 700 морским львам сделают смертельную инъекцию в течение пяти лет. Уничтожению подлежат животные, обитающие в бассейне реки Колумбия на участке длиной в 320 километров. 

Как и следует из названия, калифорнийский морской лев обитает в основном в водах Калифорнии. Эти животные также населяют акваторию Орегона, Вашингтона, и Британской Колумбии. По оценкам ученых популяция морских львов ежегодно увеличивается на 5%.

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