В США уничтожат 700 морских львов, чтобы спасти популяции исчезающих рыб

В 2018 году Конгресс одобрил изменение к Закону о защите морских млекопитающих 1972 года, которое разрешает убийство калифорнийских морских львов (Zalophus californianus). Теперь это решение утверждено Национальной службой морского рыболовства.
Чиновники обосновали решение тем, что морские львы истощают популяции находящихся под угрозой исчезновения чавычи (Oncorhynchus tshawytscha) и радужной форели (Oncorhynchus mykiss). По данным Департамента рыб и дикой природы Орегона, морские львы уничтожают до 44% всей популяции чавычи.
Как сообщает Fox News, из более чем 22 000 публичных комментариев, полученных правительством по заявке на получение разрешения, практически ни один не был в пользу убийства морских львов.
Согласно постановлению правительства, 700 морским львам сделают смертельную инъекцию в течение пяти лет. Уничтожению подлежат животные, обитающие в бассейне реки Колумбия на участке длиной в 320 километров.
Как и следует из названия, калифорнийский морской лев обитает в основном в водах Калифорнии. Эти животные также населяют акваторию Орегона, Вашингтона, и Британской Колумбии. По оценкам ученых популяция морских львов ежегодно увеличивается на 5%.