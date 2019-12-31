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В Танзании умерла старейшая в мире самка носорога

31 декабря 2019
Черный носорог
Фото: Pixabay
Ей было 57 лет.

Черный носорог по имени Фауста скончалась от естественных причин в заповеднике Нгоронгоро. Она прожила на воле 54 года, пока ее не забрали под охрану из-за проблем со здоровьем.

Зоологи впервые заметили Фаусту в 1965 году. В 2016-м ее здоровье начало ухудшаться, затем она получила тяжелые травмы после нападения гиен. В результате руководство заповедника было вынуждено отправить ее в специальный вольер.

Животное также потеряло зрение, что еще сильнее ухудшило ее способность к выживанию в дикой природе. Сотрудники заповедника сообщили, что Фауста прожила 57 лет, не оставив потомства.

Продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, в неволе они могут доживать до 50 лет. Возраст Фаусты позволяет считать ее выдающейся долгожительницей в мире носорогов.

По данным Всемирного фонда дикой природы, популяция черных носорогов (Diceros bicornis) насчитывает около 5000 особей. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Почти половина из них обитает в Намибии, которая по международной конвенции разрешает охотникам убивать пять самцов носорога в год.

Численность этого вида с 1960 год снизилась на 98 процентов, пока не достигла исторического минимума в 1995 году – менее 2500 особей. В настоящее время благодаря усилиям защитников животных популяция увеличилась вдвое.