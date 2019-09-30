В Техасе из зоопарка сбежали десятки аллигаторов, включая знаменитого Биг Текса

19 сентября на Техас обрушился тропический шторм «Имельда». Количество осадков в некоторых округах штата достигло 110 сантиметров. 13 наиболее пострадавших от наводнений округов были объявлены зонами бедствия. В одной из таких зон находится Gator Country – самый большой парк аллигаторов в Техасе.

Из-за подъема воды десятки аллигаторов переплыли через забор и оказались на свободе. Сотрудники парка обнаружили пропажу Биг Текса – самого крупного аллигатора, пойманного в США. Его длина составляет более четырех метров.

«Мы не были уверены, что он сбежал из парка. Но когда уровень воды понизился, Биг Текса там не было», – сказал Джон Уорнер, руководитель программы «Аллигатор» в Texas Parks and Wildlife.

Животное нашли возле пруда рядом с парком. Биг Текс был пойман и успешно доставлен обратно в Gator Country. По словам Уорнера, на свободе еще находятся несколько мелких аллигаторов.