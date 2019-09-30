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В Техасе из зоопарка сбежали десятки аллигаторов, включая знаменитого Биг Текса

30 сентября 2019
Техасский аллигатор
Фото: gertys/flickr.com
Гиганта удалось поймать, но несколько более мелких аллигаторов остаются на свободе

19 сентября на Техас обрушился тропический шторм «Имельда». Количество осадков в некоторых округах штата достигло 110 сантиметров. 13 наиболее пострадавших от наводнений округов были объявлены зонами бедствия. В одной из таких зон находится Gator Country – самый большой парк аллигаторов в Техасе.

Из-за подъема воды десятки аллигаторов переплыли через забор и оказались на свободе. Сотрудники парка обнаружили пропажу Биг Текса – самого крупного аллигатора, пойманного в США. Его длина составляет более четырех метров.

«Мы не были уверены, что он сбежал из парка. Но когда уровень воды понизился, Биг Текса там не было», – сказал Джон Уорнер, руководитель программы «Аллигатор» в Texas Parks and Wildlife.

Животное нашли возле пруда рядом с парком. Биг Текс был пойман и успешно доставлен обратно в Gator Country. По словам Уорнера, на свободе еще находятся несколько мелких аллигаторов.

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В Техасе из зоопарка сбежали десятки аллигаторов, включая знаменитого Биг Текса
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