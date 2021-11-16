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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

В Турции живет кошка с четырьмя ушами. И она просто очаровательна

Анастасия Баринова
16 ноября 2021
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Фото: midas_x24/Instagram
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Фото: midas_x24/Instagram
Генетическая мутация совсем не мешает ей жить – и даже завоевывает поклонников в соцсетях.

Несколько месяцев назад бездомная кошка (предположительно, среди ее предков были русские голубые) родила на улицах Анкары нескольких котят. Приют, ставший их домом, ведет активную деятельность в соцсетях, и одна из малышек появлялась в его публикациях особенно часто: из-за редкой генетической мутации у нее сразу четыре уха.

Кошка получила имя Мидас. Ее забрала к себе домой семья, где уже живет 12-летний ретривер по кличке Сьюзи. Собака не не только помогла новой соседке адаптироваться к новому дому, но и с удовольствием проводит с ней время.

Крохотные дополнительные уши не мешают котенку вести нормальный образ жизни, но и сверхспособностей в плане слуха не дают.  Сейчас Мидас уже четыре месяца, и когда она будет старше, хозяйка планирует провести генетическое исследование, чтобы узнать, нет ли у нее аномалий, опасных для здоровья.

А пока малышка наслаждается жизнью в кругу любящей семьи. «Она очень игривая кошка, и в то же время очень дружелюбна. Она спит весь день и не спит всю ночь», – рассказывает хозяйка.

Еще одна уникальная особенность Мидас – пятно в форме сердечка на груди. Посмотрите на котенка-«химеру» из США.

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