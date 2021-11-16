В Турции живет кошка с четырьмя ушами. И она просто очаровательна

Несколько месяцев назад бездомная кошка (предположительно, среди ее предков были русские голубые) родила на улицах Анкары нескольких котят. Приют, ставший их домом, ведет активную деятельность в соцсетях, и одна из малышек появлялась в его публикациях особенно часто: из-за редкой генетической мутации у нее сразу четыре уха.

Кошка получила имя Мидас. Ее забрала к себе домой семья, где уже живет 12-летний ретривер по кличке Сьюзи. Собака не не только помогла новой соседке адаптироваться к новому дому, но и с удовольствием проводит с ней время.