В Турции живет кошка с четырьмя ушами. И она просто очаровательна

Несколько месяцев назад бездомная кошка (предположительно, среди ее предков были русские голубые) родила на улицах Анкары нескольких котят. Приют, ставший их домом, ведет активную деятельность в соцсетях, и одна из малышек появлялась в его публикациях особенно часто: из-за редкой генетической мутации у нее сразу четыре уха.
Кошка получила имя Мидас. Ее забрала к себе домой семья, где уже живет 12-летний ретривер по кличке Сьюзи. Собака не не только помогла новой соседке адаптироваться к новому дому, но и с удовольствием проводит с ней время.
Крохотные дополнительные уши не мешают котенку вести нормальный образ жизни, но и сверхспособностей в плане слуха не дают. Сейчас Мидас уже четыре месяца, и когда она будет старше, хозяйка планирует провести генетическое исследование, чтобы узнать, нет ли у нее аномалий, опасных для здоровья.
А пока малышка наслаждается жизнью в кругу любящей семьи. «Она очень игривая кошка, и в то же время очень дружелюбна. Она спит весь день и не спит всю ночь», – рассказывает хозяйка.
Еще одна уникальная особенность Мидас – пятно в форме сердечка на груди. Посмотрите на котенка-«химеру» из США.