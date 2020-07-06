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Звери

В Великобритании умер самый старый кот в мире

Михаил Сысоев
06 июля 2020
Питомец по имени Раббл прожил 31 год.

Кот породы мейн-кун, считавшийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Раббл и жительница Эксетера Мишель Хэритедж были неразлучны с тех пор, как британке подарили котенка на 20-й день рождения. 

52-летняя хозяйка животного приписывает его невероятное долголетие тому факту, что у нее никогда не было собственных детей, и она баловала кота как ребенка.

«В последнее время он прекратил есть и только пил воду, сильно исхудав. Я как обычно была на работе, а когда вернулась домой, муж сказал, что Раббл ушел гулять и не вернулся <…> У него были свои привычки, например, любимые места для сна. Он любил покушать, поэтому, когда перестал есть, мы уже поняли, что произойдет», — Мишель Хэритедж.

Раббл побил рекорд сиамского кота из Техаса по имени Скутер, который был назван самым долгоживущим котом в 30 лет, прежде чем умер в 2016 году. Мишель отметила, что их никогда не интересовала запись в Книге рекордов Гиннесса. 

Среди кошек рекордсменкой по длительности жизни считается Крим Пафф, которая родилась 3 августа 1967 года и умерла 4 августа 2005 года, прожив 38 лет. Ее владельцем был американец Джейк Перри.

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