В Великобритании умер самый старый кот в мире

Кот породы мейн-кун, считавшийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Раббл и жительница Эксетера Мишель Хэритедж были неразлучны с тех пор, как британке подарили котенка на 20-й день рождения.

52-летняя хозяйка животного приписывает его невероятное долголетие тому факту, что у нее никогда не было собственных детей, и она баловала кота как ребенка.