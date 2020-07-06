В Великобритании умер самый старый кот в мире

Кот породы мейн-кун, считавшийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Раббл и жительница Эксетера Мишель Хэритедж были неразлучны с тех пор, как британке подарили котенка на 20-й день рождения.
52-летняя хозяйка животного приписывает его невероятное долголетие тому факту, что у нее никогда не было собственных детей, и она баловала кота как ребенка.
World’s oldest cat dies AGED 31 after owner who was given him as a kitten for her 20th birthday pays tributehttps://t.co/s7cwaQAZdG— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 3, 2020
Раббл побил рекорд сиамского кота из Техаса по имени Скутер, который был назван самым долгоживущим котом в 30 лет, прежде чем умер в 2016 году. Мишель отметила, что их никогда не интересовала запись в Книге рекордов Гиннесса.
The oldest living cat Rubble has passed away at 31.— Pop Crave (@PopCrave) July 3, 2020
Rubble and his owner Michele were inseparable. His age equaled 150 in human years. pic.twitter.com/yRWHKVfOsF
Среди кошек рекордсменкой по длительности жизни считается Крим Пафф, которая родилась 3 августа 1967 года и умерла 4 августа 2005 года, прожив 38 лет. Ее владельцем был американец Джейк Перри.
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