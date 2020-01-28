В Великобритании замечена «самая толстая белка»: фото

Снять чрезмерно растолстевшую белку удалось фотографу-любителю Дэвиду Хозтаби из города Бингли в английском графстве Уэст-Йоркшир.

«Я никогда раньше не видел такой большой белки, поэтому сразу вытащил свою камеру. Она сразу бросилась мне в глаза из-за своих размеров. Она казалась полностью поглощенной своей едой и пыхтела от усердия, что, вероятно, объясняет, почему она была такой крупной», – рассказал Хозтаби.