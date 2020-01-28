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Звери

В Великобритании замечена «самая толстая белка»: фото

28 января 2020
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Фото: Airwolfhound / Flickr.com
Во время прогулки фотограф наткнулся на хвостатую обитательницу парка, которую совсем не заботит ее фигура.

Снять чрезмерно растолстевшую белку удалось фотографу-любителю Дэвиду Хозтаби из города Бингли в английском графстве Уэст-Йоркшир.

«Я никогда раньше не видел такой большой белки, поэтому сразу вытащил свою камеру. Она сразу бросилась мне в глаза из-за своих размеров. Она казалась полностью поглощенной своей едой и пыхтела от усердия, что, вероятно, объясняет, почему она была такой крупной», – рассказал Хозтаби.

«Думаю, фотографии дикой природы особенно интересны. Мне нравится наблюдать за проделками животных. Я очень доволен снимками, потому что эта белка довольно забавная, а нам всегда хочется запечатлеть что-то необычное на камеру», – добавил Хозтаби.

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Каролинская (серая) белка (Sciurus carolinensis) была завезена в Великобританию в конце XIX века. Менее чем за сто лет эти животные практически полностью вытеснили местных рыжих белок (Sciurus vulgaris), поскольку отличаются большими размерами и более агрессивным поведением. Кроме того, значительная часть серых белок является носителем поксвируса, который смертелен для рыжих белок.