В Венесуэле открыли спасательный центр для ленивцев

Прошел почти год с того дня, когда семейная пара из Венесуэлы Хайде и Хуан Карлос Родригесы впервые заметили раненого ленивца, лежащего на обочине дороги. При попытке перейти с одного дерева на другое в венесуэльском городе Сан-Антонио-де-Лос-Альтос, недалеко от Каракаса, ленивец забрался на высоковольтную линию электропередачи и получил удар током.
Животное потеряло когти на трех лапах из-за ожогов, и местный эксперт по дикой природе сказал Родригесам, что ленивца не спасти, и его нужно оставить умирать. Однако этот ленивец жив и здоров по сей день: он вдохновил супружескую пару на создание первого специализированного центра спасения и реабилитации ленивцев в Венесуэле.
Работа Родригесов имеет жизненно важное значение, учитывая состояние восстановления и сохранения дикой природы в Венесуэле, которое годами недофинансировалось. Когда-то процветающая нефтегазовая страна находится в тисках неослабевающего экономического и политического кризиса с 2014 года. Ее ВВП сократился на две трети за пять лет и, как ожидается, продолжит сокращаться, поскольку проблемы страны усугубляются пандемией.
По данным МВФ, гиперинфляция в стране составляет около 5500%, и более 90% венесуэльцев живут за чертой бедности. В свете этих проблем охрана дикой природы в стране отошла на второй план.
Имеру Альфонсо Эрнандес, защитник окружающей среды, который помогает Родригесам в их спасательных работах, имеет еще более мрачное представление о природоохранном секторе Венесуэлы.
Он добавляет, что из-за нехватки бензина в настоящее время вырубается больше деревьев на дрова.
По словам Эрнандеса, хотя Венесуэла является одной из стран с самым большим разнообразием биоразнообразия, ее богатые экосистемы были разрушены добычей золота и другими видами промышленной деятельности. По данным Global Forest Watch, в период с 2002 по 2020 год было уничтожено 533 000 гектаров влажных девственных лесов.
В настоящее время на попечении Родригесов есть еще три ленивца, которых они ласково называют своими жильцами, в том числе детеныш, потерявший мать. По словам пары, у этого ленивца ненасытный аппетит, и они готовятся выпустить его в дикую природу, когда он достаточно окрепнет.
Супруги соорудили лазалки и большие кроватки для отдыха ленивцев, которые разместили на их балконах с видом на горы. В саду есть место, где животные могут попрактиковаться в лазании по деревьям.
В настоящее время комплексные исследования популяции ленивцев в Венесуэле не проводятся. «Я бы сказал, что их сотни тысяч. Они часто встречаются на краях между городскими и лесными зонами, но для передвижения им нужен сплошной лесной покров. Если леса исчезнут, они умрут», — говорит Родригес.
За последние пять месяцев Хуан Карлос и Хайде спасли 41 ленивца и вернули 36 из них в дикую природу. Некоторых спасти не удалось — они получили смертельные ранения от удара током. По словам Родригесов, это наиболее частая причина смерти ленивцев, с которой они сталкивались. Также причиной гибели животных становятся укусы собак и дорожно-транспортные происшествия.