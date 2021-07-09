В Венесуэле открыли спасательный центр для ленивцев

Прошел почти год с того дня, когда семейная пара из Венесуэлы Хайде и Хуан Карлос Родригесы впервые заметили раненого ленивца, лежащего на обочине дороги. При попытке перейти с одного дерева на другое в венесуэльском городе Сан-Антонио-де-Лос-Альтос, недалеко от Каракаса, ленивец забрался на высоковольтную линию электропередачи и получил удар током.

Животное потеряло когти на трех лапах из-за ожогов, и местный эксперт по дикой природе сказал Родригесам, что ленивца не спасти, и его нужно оставить умирать. Однако этот ленивец жив и здоров по сей день: он вдохновил супружескую пару на создание первого специализированного центра спасения и реабилитации ленивцев в Венесуэле.