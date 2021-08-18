В Висконсине несмотря на протесты одобрили убийство 300 волков этой осенью

Совет по природным ресурсам штата Висконсин на прошлой неделе санкционировал убийство 300 волков на осенний охотничий сезон 2021 года, что более чем вдвое превышает рекомендацию экологов.
В ноябре 2020 года администрация экс-президента США Дональда Трампа сняла федеральные меры защиты для большинства серых волков по всей стране, включая Висконсин. С тех пор многочисленные организации, занимающиеся защитой окружающей среды и дикой природы, подали судебные иски, пытаясь восстановить защиту животных.
Однако в Висконсине эти усилия не возымели успеха. Уже в феврале 2021 года во время разрешенной охоты было убито 218 волков за три дня, хотя официальные лица отметили, что законно было убито 119 животных. По оценкам зоозащитников, в этом году охотниками и браконьерами было уничтожено до 30% популяции волков в штате.
Ученые из Государственного департамента природных ресурсов (DNR) рекомендовали воздержаться от убийства волков в осенний сезон. По их словам, ущерб для популяции хищников от отстрела в феврале еще только предстоит оценить, поэтому необходимы дополнительные исследования. В крайнем случае, в DNR посоветовали воздержаться от отстрела более чем 130 особей, однако эти рекомендации были проигнорированы.
По словам Уильяма Брюинза, члена совета директоров Федерации фермерских бюро штата Висконсин, его не беспокоит высокая квота на убийство волков. Брюинз настаивает, что если вдруг будет убито слишком много волков, их просто включат обратно в список охраняемых видов.
В течение 45 лет серые волки находились под федеральной защитой в США, поскольку в какой-то момент этот вид едва не исчез полностью. Запрет на охоту и усилия зоозащитников привели к тому, что популяция волков начала медленно восстанавливаться. По мере того, как популяция восстановилась, местные жители и защитники природы оказались втянутыми в ожесточенные дебаты о том, как обращаться с численностью волков.
Многие фермеры утверждают, что охота – единственный способ контролировать хищников, которых они считают угрозой для своего скота и домашних животных. Защитники природы настаивают на том, что популяция все еще слишком мала, чтобы выдерживать охоту, и что волки слишком важные животные, чтобы их можно было убивать.
По информации The Guardian, существует небольшая вероятность, что количество волков, убитых охотниками осенью все же окажется меньше, чем 300 особей. Согласно договору, заключенному в XIX веке между властями и племенами чиппева, индейцы имеют право требовать до половины установленной квоты на охоту. Однако чиппева считают волка священным животным и отказываются охотиться на него. Если племена потребуют свою полную часть квоты, лицензированным государством охотникам будет разрешено убить только 150 волков.
В июле стало известно, что массово убивать волков разрешили в штатах Монтана и Айдахо. Также активная охота на волков ведется в Мичигане и Миннесоте.