В Висконсине несмотря на протесты одобрили убийство 300 волков этой осенью

Совет по природным ресурсам штата Висконсин на прошлой неделе санкционировал убийство 300 волков на осенний охотничий сезон 2021 года, что более чем вдвое превышает рекомендацию экологов.

В ноябре 2020 года администрация экс-президента США Дональда Трампа сняла федеральные меры защиты для большинства серых волков по всей стране, включая Висконсин. С тех пор многочисленные организации, занимающиеся защитой окружающей среды и дикой природы, подали судебные иски, пытаясь восстановить защиту животных.

Однако в Висконсине эти усилия не возымели успеха. Уже в феврале 2021 года во время разрешенной охоты было убито 218 волков за три дня, хотя официальные лица отметили, что законно было убито 119 животных. По оценкам зоозащитников, в этом году охотниками и браконьерами было уничтожено до 30% популяции волков в штате.