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Звери

В Восточном Тиморе крокодилы все чаще нападают на людей. В этой стране запрещено причинять рептилиям вред

26 ноября 2019
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Фото: Bernard DUPONT/Flickr.com
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Фото: 16:9clue/Flickr.com
Ученые пытаются найти причины агрессивного поведения рептилий.

За последние два десятилетия количество нападений крокодилов на людей в Восточном Тиморе увеличилось в 20 (!) раз. В среднем один человек в месяц становится жертвой рептилий, хотя не все атаки животных заканчиваются для людей смертельным исходом.

Местный житель Марио да Круз стал жертвой нападения крокодила сам и видел ужасающую картину, как рептилия растерзала ребенка.

«Я шел по пляжу, как вдруг группа крокодилов выбралась из воды на берег. Я запаниковал и бросился бежать, но один из них укусил меня за ногу. Другой напал на маленького ребенка – и убил его на месте», – Марио да Круз.

Восточный Тимор находится между Индонезией и Австралией. В этой маленькой островной стране проживает 1,2 миллиона человек, и жизнь большей части из них зависит от местных водоемов. Люди становятся жертвами морских крокодилов, когда ловят рыбу в маленьких лодках, купаются и собирают воду для питья. Ситуация дошла до того, что риск умереть в пасти крокодила для жителя Восточного Тимора в 10 раз выше, чем риск погибнуть в результате заражения малярией.

Биолог из австралийского университета Чарльза Дарвина Сэм Бэнкс считает, что успешные усилия по сохранению популяции крокодилов в Австралии привели к усилению конкуренции за ресурсы между ними и, возможно, заставило некоторых рептилий отправиться за пределы своего привычного ареала.

С Бэнксом соглашается биолог Себастьян Брэкхейн из Фрайбургского университета.

«Проблема не ограничивается Восточным Тимором. На других островах, таких как Соломоновы и Андаманские острова, а также в некоторых прибрежных районах Индонезии, наблюдаются сходные схемы усиления конфликта между человеком и крокодилом», – Себастьян Брэкхейн.

Ученые полагают, что крокодилы могли преодолеть расстояние в 500 километров, чтобы доплыть к Восточному Тимору из Австралии. Также  не исключено, что они появились из Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии или даже Малайзии.

Австралийские исследователи во главе с Юсуке Фукудой решили проверить эту теорию. Они взяли образцы ДНК у 18 крокодилов из Восточного Тимора и сравнили их с генетическим материалом австралийской популяции. Оказалось, что между ними нет сходства. Но ученые не торопятся сбрасывать со счетов свою теорию. Для получения более полной картины необходимо провести больше испытаний в более широкой области.

Еще одна проблема заключается в том, что крокодилы являются священными животными у восточнотиморцев. А это означает, что данные о нападении рептилий могут быть даже занижены.

«Люди здесь считают крокодилов своими предками. Считается, что если крокодил кого-то кусает, это означает, что мы совершили тяжкий грех», – жительница города Лоспалос Нина Барис.

Зубастые рептилии играют центральную роль в мифе о творении Тимора. Согласно местной легенде, молодой мальчик подружился с крокодилом, который позже умер, а затем превратился в целый остров.

«Здесь запрещено причинять крокодилам вред. Если вы это сделаете, это может привести к серьезным последствиям», – говорит Бэнкс.

Ученые полагают, что это почитание может усложнить стратегии по предотвращению конфликта между крокодилами и людьми.