Ученые полагают, что крокодилы могли преодолеть расстояние в 500 километров, чтобы доплыть к Восточному Тимору из Австралии. Также не исключено, что они появились из Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии или даже Малайзии.

Австралийские исследователи во главе с Юсуке Фукудой решили проверить эту теорию. Они взяли образцы ДНК у 18 крокодилов из Восточного Тимора и сравнили их с генетическим материалом австралийской популяции. Оказалось, что между ними нет сходства. Но ученые не торопятся сбрасывать со счетов свою теорию. Для получения более полной картины необходимо провести больше испытаний в более широкой области.

Еще одна проблема заключается в том, что крокодилы являются священными животными у восточнотиморцев. А это означает, что данные о нападении рептилий могут быть даже занижены.