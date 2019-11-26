В Восточном Тиморе крокодилы все чаще нападают на людей. В этой стране запрещено причинять рептилиям вред
За последние два десятилетия количество нападений крокодилов на людей в Восточном Тиморе увеличилось в 20 (!) раз. В среднем один человек в месяц становится жертвой рептилий, хотя не все атаки животных заканчиваются для людей смертельным исходом.
Местный житель Марио да Круз стал жертвой нападения крокодила сам и видел ужасающую картину, как рептилия растерзала ребенка.
Восточный Тимор находится между Индонезией и Австралией. В этой маленькой островной стране проживает 1,2 миллиона человек, и жизнь большей части из них зависит от местных водоемов. Люди становятся жертвами морских крокодилов, когда ловят рыбу в маленьких лодках, купаются и собирают воду для питья. Ситуация дошла до того, что риск умереть в пасти крокодила для жителя Восточного Тимора в 10 раз выше, чем риск погибнуть в результате заражения малярией.
Биолог из австралийского университета Чарльза Дарвина Сэм Бэнкс считает, что успешные усилия по сохранению популяции крокодилов в Австралии привели к усилению конкуренции за ресурсы между ними и, возможно, заставило некоторых рептилий отправиться за пределы своего привычного ареала.
С Бэнксом соглашается биолог Себастьян Брэкхейн из Фрайбургского университета.
Ученые полагают, что крокодилы могли преодолеть расстояние в 500 километров, чтобы доплыть к Восточному Тимору из Австралии. Также не исключено, что они появились из Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии или даже Малайзии.
Австралийские исследователи во главе с Юсуке Фукудой решили проверить эту теорию. Они взяли образцы ДНК у 18 крокодилов из Восточного Тимора и сравнили их с генетическим материалом австралийской популяции. Оказалось, что между ними нет сходства. Но ученые не торопятся сбрасывать со счетов свою теорию. Для получения более полной картины необходимо провести больше испытаний в более широкой области.
Еще одна проблема заключается в том, что крокодилы являются священными животными у восточнотиморцев. А это означает, что данные о нападении рептилий могут быть даже занижены.
Зубастые рептилии играют центральную роль в мифе о творении Тимора. Согласно местной легенде, молодой мальчик подружился с крокодилом, который позже умер, а затем превратился в целый остров.
«Здесь запрещено причинять крокодилам вред. Если вы это сделаете, это может привести к серьезным последствиям», – говорит Бэнкс.
Ученые полагают, что это почитание может усложнить стратегии по предотвращению конфликта между крокодилами и людьми.