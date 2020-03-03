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Звери

В Якутии планируют ввести налог на собак

03 марта 2020
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Фото: Sergii Gulenok / flickr.com
Сколько будет стоить содержание питомца для владельцев пока не уточняется.

О введении нового налога заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она отметила, что отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки обходятся в ₽14 500, а это больше, чем пособие на детей.

«Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей», — Авксентьева.

Мэр Якутска сослалась на опыт многих стран, где налоги на животных позволяют содержать государственные приюты, а сами владельцы проходят обучение и платят страховку за ответственность перед третьими лицами.

В администрации Якутска подсчитали, что регулирование численности бродячих животных требует ₽190 миллионов в год, при этом в городском и республиканском бюджетах на эти цели предусмотрено лишь 7,4 миллиона.