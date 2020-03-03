В Якутии планируют ввести налог на собак

Сколько будет стоить содержание питомца для владельцев пока не уточняется.
О введении нового налога заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она отметила, что отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки обходятся в ₽14 500, а это больше, чем пособие на детей.
«Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей», — Авксентьева.
Мэр Якутска сослалась на опыт многих стран, где налоги на животных позволяют содержать государственные приюты, а сами владельцы проходят обучение и платят страховку за ответственность перед третьими лицами.
В администрации Якутска подсчитали, что регулирование численности бродячих животных требует ₽190 миллионов в год, при этом в городском и республиканском бюджетах на эти цели предусмотрено лишь 7,4 миллиона.