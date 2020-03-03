В Якутии планируют ввести налог на собак

Мэр Якутска сослалась на опыт многих стран, где налоги на животных позволяют содержать государственные приюты, а сами владельцы проходят обучение и платят страховку за ответственность перед третьими лицами.

В администрации Якутска подсчитали, что регулирование численности бродячих животных требует ₽190 миллионов в год, при этом в городском и республиканском бюджетах на эти цели предусмотрено лишь 7,4 миллиона.